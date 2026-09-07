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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

روسیه: روابط مسکو و پیونگ‌یانگ در بالاترین سطح قرار دارد

روسیه: روابط مسکو و پیونگ‌یانگ در بالاترین سطح قرار دارد

نخست‌وزیر روسیه گفت روابط مسکو و پیونگ‌یانگ در بی‌سابقه‌ترین سطح قرار دارد و دو کشور تقریباً در تمامی حوزه‌ها همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه روز دوشنبه گفت روابط مسکو و پیونگ‌یانگ در «بی‌سابقه‌ترین سطح» قرار دارد و دو کشور تقریباً در تمامی حوزه‌ها همکاری می‌کنند.

میشوستین و پاک ته‌سونگ، نخست‌وزیر کره شمالی در مراسمی که به‌ صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، پل جاده‌ای جدید بر فراز رودخانه تومن در مرز دو کشور را افتتاح کردند.

میشوستین در این مراسم گفت: روابط روسیه و کره شمالی اکنون در بالاترین سطح مشارکت راهبردی جامع قرار دارد و دو کشور ضمن همکاری گسترده در حوزه‌های مختلف، تلاش‌های خود را برای تضمین امنیت و ثبات منطقه هماهنگ می‌کنند.

او تأکید کرد: روابط دوستانه، حسن همجواری و کمک متقابل میان مردم دو کشور به شرایط خارجی وابسته نیست و در عمل بارها استحکام خود را نشان داده است.

نخست‌وزیر روسیه افزود: ما به انجام هر آنچه برای توسعه همه‌جانبه این روابط ضروری است، ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6939976

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