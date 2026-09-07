طاهری آکردی: شهدا تمام هستی خود را برای امنیت مردم فدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی صبح دوشنبه در آغاز سفر سهروزه خود به استان کردستان وارد سنندج شد و مورد استقبال جمعی از مسئولان و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قرار گرفت.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نخستین برنامه خود در سنندج با حضور در گلزار شهدای این شهر، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
وی در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: شهدا از تمام هستی و سرمایه وجودی خود برای دفاع از میهن و تأمین امنیت و آسایش مردم گذشتند و ادای احترام به این قشر فداکار، وظیفهای همگانی است.
طاهری آکردی افزود: امنیت و آرامشی که امروز در جامعه وجود دارد، حاصل ایثار و فداکاری انسانهایی است که در حساسترین مقاطع از جان خود گذشتند و باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زنده نگه داشته شود.
برنامههای رئیس ستاد امر به معروف در کردستان
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه سفر خود به کردستان در چند برنامه فرهنگی و اجتماعی حضور خواهد یافت.
حضور در همایش علما و روحانیون، همایش طلایهداران، معتمدان و متنفذان و همچنین همایش بانوی کرد با عنوان تجلی وحدت و مقاومت از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این سفر سهروزه است.
شرکت در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان و دیدار با مسئولان ارشد استان نیز از دیگر برنامههای طاهری آکردی در جریان حضور در کردستان اعلام شده است.
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