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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

طاهری آکردی: شهدا تمام هستی خود را برای امنیت مردم فدا کردند

طاهری آکردی: شهدا تمام هستی خود را برای امنیت مردم فدا کردند

سنندج- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سفر به کردستان گفت: شهدا سرمایه وجودی خود را برای دفاع از کشور و آسایش مردم هزینه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی صبح دوشنبه در آغاز سفر سه‌روزه خود به استان کردستان وارد سنندج شد و مورد استقبال جمعی از مسئولان و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قرار گرفت.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نخستین برنامه خود در سنندج با حضور در گلزار شهدای این شهر، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

وی در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: شهدا از تمام هستی و سرمایه وجودی خود برای دفاع از میهن و تأمین امنیت و آسایش مردم گذشتند و ادای احترام به این قشر فداکار، وظیفه‌ای همگانی است.

طاهری آکردی: شهدا تمام هستی خود را برای امنیت مردم فدا کردند

طاهری آکردی افزود: امنیت و آرامشی که امروز در جامعه وجود دارد، حاصل ایثار و فداکاری انسان‌هایی است که در حساس‌ترین مقاطع از جان خود گذشتند و باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زنده نگه داشته شود.

برنامه‌های رئیس ستاد امر به معروف در کردستان

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه سفر خود به کردستان در چند برنامه فرهنگی و اجتماعی حضور خواهد یافت.

طاهری آکردی: شهدا تمام هستی خود را برای امنیت مردم فدا کردند

حضور در همایش علما و روحانیون، همایش طلایه‌داران، معتمدان و متنفذان و همچنین همایش بانوی کرد با عنوان تجلی وحدت و مقاومت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر سه‌روزه است.

شرکت در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان و دیدار با مسئولان ارشد استان نیز از دیگر برنامه‌های طاهری آکردی در جریان حضور در کردستان اعلام شده است.

کد مطلب 6940012

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