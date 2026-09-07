۷۵ قبضه‌ سلاح کلت جنگی در نایین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نایین در جریان کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور مأموران، مسیر خود را ادامه داده و با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که مأموران بلافاصله وارد عمل شده و عملیاتی ضربتی خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: راننده خودرو با استفاده از تاریکی و شرایط منطقه از خودرو خارج شده و متواری شد.

سردار حسنوند تصریح کرد: مأموران در بازرسی دقیق از خودروی رهاشده ۷۵ قبضه کلت جنگی به همراه خشاب‌های مربوطه و ۷۴ تیغه خشاب اضافه کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم فراری خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی برای شناسایی فرد متواری و کشف ابعاد و زوایای دیگر این پرونده در دستور کار قرار دارد.

سردار حسنوند با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بر محورهای مواصلاتی استان گفت: مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات از اولویت‌های جدی پلیس است و اجازه نخواهیم داد سلاح‌های غیرمجاز وارد چرخه ناامنی و جرم در استان شود.

وی تأکید کرد: برخورد پلیس با قاچاقچیان سلاح، مخلان نظم و امنیت و افرادی که با انتقال و توزیع سلاح زمینه ارتکاب جرائم خشن را فراهم می‌کنند، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.