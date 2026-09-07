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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

آغاز عملیات مرمت و حفاظت از پل تاریخی «افرینه» لرستان

آغاز عملیات مرمت و حفاظت از پل تاریخی «افرینه» لرستان

خرم آباد- مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از آغاز عملیات مرمت و حفاظت از پل تاریخی «افرینه» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور ظهر امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: پل تاریخی «افرینه» یکی از آثار ارزشمند تاریخی استان است که بر روی رودخانه حوزه جغرافیایی «افرینه» ساخته شده و در بالادست آن نیز آبشار زیبای «افرینه» قرار دارد.

وی افزود: عملیات حفاظت و مرمت این بنای تماماً سنگی در سال جاری با پیگیری، نماینده مردم شهرستان‌های معمولان و پلدختر در مجلس، و از محل اعتبارات ملی آغاز شده است.

آغاز عملیات مرمت و حفاظت از پل تاریخی «افرینه» لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، ادامه داد: در این مرحله از عملیات مرمت مقرر شده است سطح گذر پل از ابتدا تا انتها با استفاده از سنگ‌های سنتی اجرا و ساماندهی شود.

حسن‌پور با اشاره به اهمیت استحکام‌بخشی سطح گذر در مرمت پل‌های تاریخی، گفت: ساماندهی و استحکام‌بخشی سطح گذر پل‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و به همین دلیل این اقدام در دستور کار عملیات مرمتی پل تاریخی افرینه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در اجرای این عملیات، ضمن رعایت اصول و منشورهای مرمتی، تلاش می‌شود از منظر بصری نیز ارتباطی معنادار میان مرمت اثر تاریخی و منظر پیرامونی آن ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه و ایجاد شرایط مناسب برای حضور گردشگران، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

کد مطلب 6940041

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