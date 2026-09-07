سلیمی به حریف روس باخت و برنز گرفت؛ پایان کار ایران با یک مدال

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۶ با حضور ۲۴۸ تکواندوکار از ۴۸ کشور، از شنبه هفته جاری در شهر موجو کره جنوبی آغاز شد و عصر امروز با شناخت نفرات برتر به پایان می‌رسد.

امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه و در روز پایانی این مسابقات، تیم کشورمان دو نماینده در وزن ۸۰+ کیلوگرم داشت و آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی به دیدار رقبای خود رفتند.

آرین سلیمی با برتری مقابل «ایوان ساپینا» از کرواسی و «کارلوس سانسورس» دارنده مدال‌های طلا و نقره جهان از مکزیک، به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد. او در این مرحله نیز محمدحسین یزدانی، دیگر نماینده کشورمان، را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد تا برابر «ولادیسلاو لارین» از روسیه قرار بگیرد.

این روسی عنوان‌دار که طلای المپیک و مدال‌های طلا، نقره و برنز جهان را در کارنامه دارد، مرد طلایی گرندپری‌هاست. او در ۹ گرندپری، هفت مدال طلا و دو نقره کسب کرده و پس از رفع محرومیت روسیه، دوباره در رقابت‌های بین‌المللی حاضر شده و همچنان یکی از مدعیان اصلی این وزن است.

این مبارزه را «لارین» با برتری در راند نخست و با نتیجه ۴ بر صفر آغاز کرد. در ادامه، سلیمی در راند دوم بهتر از رقیب آغاز کرد و در نهایت با نتیجه ۷ بر ۲ به برتری رسید. راند سوم و سرنوشت‌ساز، مبارزه‌ای پربرخورد بود که در نهایت این رقیب روسی بود که از موقعیت‌ها بهتر بهره برد و با پیروزی ۱۶ بر ۸ به فینال صعود کرد تا سلیمی به نشان برنز دست پیدا کند.

تیم ملی تکواندو ایران با هفت تکواندوکار در دو بخش مردان و زنان در این مسابقات شرکت کرد که با کسب یک مدال برنز به کار خود پایان داد. مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، ناهید کیانی و محمدحسین یزدانی از دور رقابت‌ها حذف شدند.