برخورد با دور دور در اصفهان؛ ۱۲۲ خودرو و موتورسیکلت توقیف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۶ در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و تأمین آرامش شهروندان، طی ۲۴ ساعت گذشته طرح مقابله با دوردورهای شبانه، حرکات نمایشی و تخلفات حادثه‌ساز را در سطح حوزه استحفاظی اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۲ وسیله نقلیه به‌صورت فیزیکی توقیف و تخلفات یکصد دستگاه خودرو نیز با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های نظارتی ثبت و توقیف سیستمی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر تداوم این طرح‌ها تصریح کرد: پلیس با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز، ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی و حرکات نمایشی که موجب سلب آسایش شهروندان و برهم خوردن نظم عمومی شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ نیکبخت از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات، از انجام دوردورهای غیرضروری و رفتارهای هنجارشکنانه خودداری کنند.

وی اضافه کرد: با اجرای طرح برخورد با «دوردور» و ناهنجاری‌های اجتماعی ۱۶ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۱۰۰ دستگاه خودرو متخلف نیز به‌صورت سیستمی توقیف شدند.