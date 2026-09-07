به گزارش خبر گزاری مهر، چهل‌ویکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان و اعضای شورا، صبح امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.

صالحی‌امیری در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت نقش استان‌ها در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های وزارتخانه اظهار کرد: ۸۰ درصد ظرفیت ما در استان‌ها و ۲۰ درصد در تهران است و تلاش ما در این دوره بر آن بوده که در این میان توازن برقرار کنیم. در همین راستا، هشتادوهشتمین سفر استانی هفته گذشته به قزوین و الموت انجام شد و این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بنا بر این است که استانداران را که تجربه‌های درخشانی در توسعه زیرساخت‌ها دارند، به نشست‌های شورا دعوت کنیم و تاکنون حدود ۱۰ استاندار در این چارچوب دعوت شده‌اند تا از تجربه‌های آنان در مسیر توسعه کشور استفاده شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه راه‌حل اصلی برای عبور از مسائل، تبدیل آن‌ها به پروژه‌های مشخص است، گفت: مسئله باید به پروژه تبدیل شود، به‌گونه‌ای که مسئول، منابع و زمان اجرای آن مشخص باشد و بتوانیم ارزیابی کنیم چه کاری انجام داده‌ایم.

صالحی‌امیری با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و تاثیر آن بر برنامه‌های کشور ادامه داد: جنگ شرایط ما را تغییر داد، اما در همین شرایط حدود ۱۲ میلیون گردشگر جذب شد و در زیرساخت‌های گردشگری، حداقل به اندازه یک دهه کار انجام شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تسهیلاتی حوزه گردشگری گفت: منابع تسهیلات ۲.۵ همت بود و سال گذشته حدود ۴۰ همت توزیع کردیم، اما تقاضای بازار ۲۰ برابر این میزان است. بنابراین، برای پاسخ‌گویی به این تقاضا باید از ظرفیت‌های مختلف تامین مالی استفاده کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی نیز پروژه‌های اصلی ما در حال مطالعه، کاوش، مرمت و توسعه هستند و این اقدامات باید در قالب برنامه‌های مشخص و قابل ارزیابی دنبال شوند.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه اجتماعی‌کردن میراث‌فرهنگی از ماموریت‌های جدی وزارتخانه است، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی باید در زندگی مردم حضور داشته باشد و به محلی برای زیست فرهنگی آنان تبدیل شود. تلاش ما بر این است که میراث‌فرهنگی به بخشی زنده و اثرگذار از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شود.

او با اشاره به آزادسازی قلعه فلک‌الافلاک در خرم‌آباد گفت: آزادسازی این قلعه با همراهی دستگاه‌های مختلف انجام شد و باید به محلی برای تفریح مردم تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: می‌توان تحول ایجاد کرد، اگر اراده در ستاد و استان شکل بگیرد. ما باید در کنار استاندار باشیم و از او حمایت کنیم. در بسیاری از استان‌ها، از جمله لرستان، این تعامل شکل گرفته و آزادسازی قلعه فلک‌الافلاک پس از دهه‌ها محقق شده است.

در ادامه این نشست، آیین رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با حضور مدیرعامل بانک ملی برگزار شد.

صالحی‌امیری در این آیین با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای میناب اظهار کرد: باید یاد و خاطره شهدای میناب را به‌عنوان سندی از جنایت جنگی، در افکار عمومی ملی و جهانی برجسته کنیم.

وی افزود: امروز اتفاق خوبی در قالب مسئولیت اجتماعی بانک ملی رقم خورد و مدیرعامل بانک ملی با انجام حرکتی نمادین، مجموعه‌ای از بسته‌های فرهنگی را که شامل دفترچه‌هایی با ۱۶۸ برگ، به یاد شهدای میناب، آماده شده است، برای توزیع در سراسر کشور رونمایی کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: این روند باید ادامه پیدا کند و همه بانک‌ها و مراکز اقتصادی کشور، با دو انگیزه وارد موضوع شوند، نخست، برجسته‌سازی موضوع میناب در افکار عمومی ایرانیان و جهانیان و دوم، مشارکت در توسعه زیرساخت‌های میناب.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری میناب گفت: اگر بخواهیم تورهای گردشگری داخلی و خارجی را به سمت هرمزگان و میناب اعزام کنیم، نیازمند زیرساخت هستیم و این زیرساخت‌ها در حال حاضر فراهم نیست.

او تاکید کرد: با مشارکت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قالب مسئولیت اجتماعی، می‌توان زیرساخت‌های میناب را با سرعت بیشتری فعال کرد. این حرکت، آغاز مسیری است که باید با مشارکت همه بخش‌های اقتصادی کشور ادامه یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان از مدیرعامل بانک ملی برای این اقدام تشکر کرد و از همه مدیران‌ بانک‌ها خواست در موضوع میناب، به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی، وارد عمل شوند و در توسعه زیرساخت‌های این شهرستان همکاری کنند؛ از جمله در ساخت مراکز آموزشی و بهداشتی، زیرساخت‌های راه و جاده، اشتغال، زیرساخت‌های گردشگری و سایر حوزه‌هایی که می‌تواند تصویر میناب را در داخل کشور زیباتر از گذشته به نمایش بگذارد.