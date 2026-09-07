به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی فاطمی با اشاره به انتخاب موضوع «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» بهعنوان شعار روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ از سوی سازمان گردشگری ملل متحد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت روزافزون فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در آینده صنعت گردشگری، برنامههایی با محوریت بررسی و تبیین نقش این فناوریها در تحول زنجیره گردشگری در حال برنامهریزی است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی افزود: هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین پیشرانهای تحول در زنجیره ارزش گردشگری است؛ از معرفی و بازاریابی مقاصد و برنامهریزی سفر گرفته تا مدیریت هوشمند مقصد، ارائه خدمات، طراحی تجربه سفر و تحلیل رفتار گردشگران. از این رو، شناسایی ظرفیتهای موجود و تجربههای موفق کشور در این حوزه، گامی ضروری برای حرکت هدفمند به سمت گردشگری هوشمند و فناورانه است.
وی ادامه داد: در همین راستا از اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها درخواست میشود نسبت به شناسایی فعالان، متخصصان، شرکتها، مجموعهها و افرادی که در زمینه بهکارگیری هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در گردشگری فعالیت مؤثر و دستاوردهای قابل ارائه دارند، اقدام کنند.
فاطمی با اشاره به گستره فعالیتهای مورد نظر در این طرح گفت: فعالان شناساییشده میتوانند در حوزههایی همچون هوشمندسازی خدمات گردشگری، بازاریابی و تبلیغات، مدیریت و تحلیل دادههای گردشگری، طراحی تجربه سفر، معرفی و بازاریابی مقاصد، آموزش، تولید محتوای هوشمند، فناوریهای نوین در هتلداری و اقامتگاهها و سایر کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گردشگری فعالیت داشته باشند.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی تأکید کرد: این اقدام صرفاً با هدف تقدیر از افراد انجام نمیشود، بلکه تلاش داریم تصویری واقعی از ظرفیتها، ایدهها، محصولات و تجربههای موفق کشور در پیوند میان گردشگری و فناوری ارائه کنیم و زمینه شکلگیری شبکهای از فعالان این حوزه و بهرهگیری گستردهتر از توان تخصصی آنان را فراهم آوریم.
وی تصریح کرد: فعالانی که توانستهاند با بهرهگیری از فناوری و هوش مصنوعی به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهرهوری، بهبود تجربه گردشگران، تقویت رقابتپذیری مقاصد و توسعه پایدار گردشگری کمک کنند، میتوانند در این فرآیند مورد شناسایی و معرفی قرار گیرند.
فاطمی از فعالان و مجموعههای تخصصی این حوزه دعوت کرد آمادگی خود را برای معرفی ظرفیتها و دستاوردهایشان حفظ کنند و گفت: پس از انتشار فراخوان رسمی، متقاضیان میتوانند اطلاعات، سوابق فعالیت و دستاوردهای خود را از طریق اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان محل فعالیت ارائه کنند.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی درباره فرآیند اجرای این رویداد نیز اظهار کرد: پوستر و فراخوان رسمی این رویداد بهزودی منتشر میشود و پس از جمعآوری اطلاعات و مستندات متقاضیان، فرآیند بررسی، ارزیابی و انتخاب افراد و مجموعههای شایسته انجام خواهد شد و آیین معرفی و تقدیر از برگزیدگان همزمان با برنامههای روز جهانی گردشگری در مهرماه برگزار میشود.
روز جهانی گردشگری هر سال ۲۷ سپتامبر برگزار میشود و میزبانی مراسم جهانی این روز در سال ۲۰۲۶ بر عهده السالوادور خواهد بود.
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