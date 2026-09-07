به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم پستهچینی و کلنگزنی باغپارک ۱۸ هکتاری قرادآباد قزوین اظهار کرد: این مراسم را نباید صرفاً یک برنامه تشریفاتی دانست، بلکه آغاز عملیات اجرایی پروژهای است که سالها به عنوان یکی از مطالبات مردم و مدیریت شهری مطرح بوده است.
وی افزود: احداث این باغپارک حدود ۱۵ سال در مرحله مطالعه، پیگیری و برنامهریزی قرار داشت و امروز با عبور از این مرحله، عملیات اجرایی آن آغاز شده است؛ هرچند طولانی شدن روند اجرای پروژه مطلوب نیست، اما مطالعات و بررسیهای کارشناسی باید بهگونهای انجام شود که زیرساخت ایجادشده در نهایت به یک الگوی پایدار و ماندگار شهری تبدیل شود.
فرماندار قزوین با اشاره به انتخاب منطقه قرادآباد برای اجرای این پروژه ادامه داد: این محدوده در گذشته از نظر سرانه و دسترسی به فضای سبز عمومی با نیازهای ساکنان تناسب نداشت و اجرای باغپارک ۱۸ هکتاری میتواند ضمن تغییر چهره منطقه، ارتباط میان بافت مسکونی و طبیعت را تقویت کند.
طاهرخانی توجه به هویت بومی منطقه را از ویژگیهای مهم این طرح دانست و گفت: در محدوده اجرای پروژه باغهای کوچکی وجود دارد که حاصل سالها تجربه و تلاش باغداران قزوینی است و نمیتوان در طراحی یک مجموعه جدید، این میراث را نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: رویکرد ما این است که دانش و الزامات امروز شهرسازی را در کنار فرهنگ و تجربه سنتی باغداری قزوین قرار دهیم تا باغپارک جدید ضمن برخورداری از امکانات و کارکردهای مورد نیاز شهروندان، هویت و اصالت منطقه را نیز حفظ کند.
باغپارک قرادآباد میتواند پیوند شهر و طبیعت را تقویت کند
فرماندار قزوین با بیان اینکه این پروژه صرفاً یک طرح توسعه فضای سبز نیست، عنوان کرد: باغپارک قرادآباد میتواند به حلقه اتصال میان حاشیه شهر و طبیعت تبدیل شود و زمینه حضور دوباره شهروندان در محیط باغستان و استفاده عمومی از این ظرفیت را فراهم کند.
طاهرخانی اضافه کرد: پروژههایی از این دست، حتی اگر در مقیاس متوسط شهری تعریف شوند، در صورت طراحی و اجرای صحیح میتوانند آثار گستردهای بر منطقه داشته باشند و به رونق فعالیتهای اقتصادی پیرامون خود کمک کنند.
وی جذب گردشگر و شکلگیری فعالیتهای خدماتی پیرامون باغپارک را از جمله ظرفیتهای این طرح برشمرد و گفت: توسعه فضای سبز عمومی علاوه بر ارتقای کیفیت محیط شهری، میتواند با ایجاد جاذبه و افزایش حضور مردم، فرصتهای جدیدی برای فعالیتهای خدماتی و اقتصادی منطقه ایجاد کند.
فرماندار قزوین تأکید کرد: موفقیت یک پروژه شهری را نباید صرفاً با میزان اعتبار یا مساحت آن سنجید، بلکه مهم این است که یک طرح تا چه اندازه بتواند کیفیت زندگی و روحیه اجتماعی شهروندان را ارتقا دهد.
وی افزود: باغپارک ۱۸ هکتاری قرادآباد این ظرفیت را دارد که در آینده به فضایی برای تفریح، ورزش، تعاملات اجتماعی و آموزش مسائل زیستمحیطی تبدیل شود و بخشی از نیازهای شهروندان این منطقه را پاسخ دهد.
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