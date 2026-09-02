به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه «دستاوردهای وقف در استان من» که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برپا شده است، اظهار کرد: موقوفات استان قزوین از پشتوانه‌ای غنی و تاریخی برخوردارند و باید از این ظرفیت برای توسعه همه‌جانبه استان استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصادی و مدیریتی به ظرفیت وقف افزود: وقف تنها یک امر خیرخواهانه نیست، بلکه یک ظرفیت مهم اقتصادی و اجتماعی است که در صورت برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند در تأمین زیرساخت‌ها، محرومیت‌زدایی و حل بخشی از چالش‌های اجتماعی استان نقش‌آفرین باشد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه گردشگری ادامه داد: بخشی از موقوفات استان دارای پیشینه تاریخی و مذهبی هستند و می‌توان با مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی مناسب، آنها را به مقاصد جذاب گردشگری تبدیل کرد.

نوذری تصریح کرد: توسعه گردشگری در اماکن و مجموعه‌های وقفی علاوه بر حفظ و احیای این میراث، می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان منجر شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های وقف نباید صرفاً در چارچوب فعالیت‌های سنتی دیده شود، عنوان کرد: امروز وقف می‌تواند به عنوان یک بازوی اقتصادی در مسیر توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت‌های آن در حوزه‌های مختلف باید شناسایی و فعال شود.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های موقوفات به مردم تأکید کرد و گفت: نمایشگاه «دستاوردهای وقف در استان من» فرصتی برای معرفی اقدامات، خدمات و پروژه‌های این حوزه و آشنایی مردم با ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی وقف است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از ظرفیت وقف نیازمند برنامه‌ریزی، مدیریت و نگاه توسعه‌محور است و می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان بهره گرفت.