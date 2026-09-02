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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

استاندار قزوین: وقف می‌تواند موتور محرک گردشگری استان باشد

استاندار قزوین: وقف می‌تواند موتور محرک گردشگری استان باشد

قزوین- استاندار قزوین گفت: وقف تنها یک نهاد خیرخواهانه و مذهبی نیست و می‌تواند با مدیریت هوشمندانه به محرکی برای توسعه گردشگری، اشتغال و زیرساخت‌های استان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه «دستاوردهای وقف در استان من» که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برپا شده است، اظهار کرد: موقوفات استان قزوین از پشتوانه‌ای غنی و تاریخی برخوردارند و باید از این ظرفیت برای توسعه همه‌جانبه استان استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصادی و مدیریتی به ظرفیت وقف افزود: وقف تنها یک امر خیرخواهانه نیست، بلکه یک ظرفیت مهم اقتصادی و اجتماعی است که در صورت برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند در تأمین زیرساخت‌ها، محرومیت‌زدایی و حل بخشی از چالش‌های اجتماعی استان نقش‌آفرین باشد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه گردشگری ادامه داد: بخشی از موقوفات استان دارای پیشینه تاریخی و مذهبی هستند و می‌توان با مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی مناسب، آنها را به مقاصد جذاب گردشگری تبدیل کرد.

نوذری تصریح کرد: توسعه گردشگری در اماکن و مجموعه‌های وقفی علاوه بر حفظ و احیای این میراث، می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان منجر شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های وقف نباید صرفاً در چارچوب فعالیت‌های سنتی دیده شود، عنوان کرد: امروز وقف می‌تواند به عنوان یک بازوی اقتصادی در مسیر توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت‌های آن در حوزه‌های مختلف باید شناسایی و فعال شود.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های موقوفات به مردم تأکید کرد و گفت: نمایشگاه «دستاوردهای وقف در استان من» فرصتی برای معرفی اقدامات، خدمات و پروژه‌های این حوزه و آشنایی مردم با ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی وقف است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از ظرفیت وقف نیازمند برنامه‌ریزی، مدیریت و نگاه توسعه‌محور است و می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان بهره گرفت.

کد مطلب 6935623

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