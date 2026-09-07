ثبت ۴ هزار و ۹۸۱ مورد ولادت در زنجان طی پنج ماهه امسال زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم بیات ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آمار وقایع حیاتی ثبت‌شده در استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های آماری ثبت احوال، در پنج ماهه نخست سال جاری در مجموع چهار هزار و ۹۸۱ مورد ولادت در سطح استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به توزیع جنسیتی ولادت‌ها افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده در این مدت، ۲ هزار و ۵۵۶ نوزاد پسر و ۲ هزار و ۴۲۵ نوزاد دختر بوده‌اند که بر این اساس، نوزادان پسر ۵۱.۳۱ درصد و نوزادان دختر ۴۸.۶۹ درصد از کل ولادت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان ادامه داد: نسبت جنسی ولادت در استان طی این دوره ۱۰۵ بوده است؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۵ نوزاد پسر متولد شده‌اند.

بیات با اشاره به توزیع جغرافیایی ولادت‌ها در استان گفت: شهر زنجان با ثبت ۲ هزار و ۲۴۰ مورد ولادت، حدود ۴۵ درصد از کل ولادت‌های ثبت‌شده در استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در شهر زنجان، یک هزار و ۱۴۰ نوزاد پسر و یک هزار و ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده‌اند و نسبت جنسی ولادت در مرکز استان نیز ۱۰۴ بوده است که اندکی پایین‌تر از میانگین استانی قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با تأکید بر اهمیت آمار ولادت به عنوان یکی از شاخص‌های مهم جمعیت‌شناختی تصریح کرد: بررسی و تحلیل دقیق روند ولادت‌ها، نقش مهمی در تدوین برنامه‌های کلان جمعیتی و همچنین برنامه‌ریزی در حوزه‌های بهداشت و درمان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در استان دارد.

بیات خاطرنشان کرد: آمار وقایع حیاتی از جمله ولادت، مبنای مهمی برای شناخت وضعیت جمعیتی استان و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های متناسب با نیازهای آینده جامعه است.