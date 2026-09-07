اتوبوس و ون برای دانش آموزان قرچکی برای سه روز اول مهر رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی‌شریف، ظهر دوشنبه در این باره گفت: این تصمیم در چارچوب مصوبه ستاد استقبال از مهر مدیریت شهری اتخاذ شده و هدف آن، تسهیل تردد دانش‌آموزان، کاهش بار ترافیکی معابر و کمک به والدین در روزهای نخست مدارس است.

آقای خرمی‌شریف افزود که بر اساس این طرح، اتوبوس‌ها در محور اصلی شهر و ون‌ها در ایستگاه‌های مشخص‌شده از جمله ابتدای خیابان ولی‌آباد، ابتدای خیابان مخابرات، ابتدای خیابان شهید اسکندری (۲۴ متری زیباشهر) و میدان پانزده خرداد (پوئینک) خدمات رسانی خواهند کرد تا جابه‌جایی دانش‌آموزان با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.

شهردار قرچک در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری همواره بر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و ارائه تسهیلات ویژه در مناسبت‌های مختلف، به ویژه برای آینده‌سازان کشور، تمرکز دارد و این طرح نیز گامی در همین راستا ارزیابی می‌شود.

جزئیات بیشتر درباره مدت زمان دقیق اجرای طرح و شمار خطوط تحت پوشش متعاقباً از طریق روابط عمومی شهرداری اعلام خواهد شد.