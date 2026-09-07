به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ ریشتر ساعت ۱۲:۵۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در استان کردستان به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در حوالی بوئین سفلی و در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده است.
مختصات جغرافیایی این زمینلرزه ۳۵.۹۲ درجه عرض شمالی و ۴۶.۰۸ درجه طول شرقی اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات ثبتشده، بوئین سفلی در فاصله ۱۳ کیلومتری، بانه در ۱۹ کیلومتری و ارمارده در ۲۵ کیلومتری کانون این زمینلرزه قرار دارند.
همچنین این زمینلرزه در فاصله ۱۰۶ کیلومتری سنندج، مرکز استان کردستان و ۱۹۷ کیلومتری کرمانشاه ثبت شده است.
تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
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