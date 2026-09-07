به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر دوشنبه در جلسه راهبردی تفویض اختیار به استانداران در حوزه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: هدف از این اقدامات، تسریع در اجرای برنامه‌های مسکن و ساختمان، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف مسکن حمایتی و استفاده بهینه از اختیارات تفویض‌شده است.

وی در ادامه افزود: تفویض اختیار می‌تواند گره‌گشای امور باشد؛ چراکه با این اقدام، کارها با سهولت بیشتری انجام می‌شود و عنصر زمان که در اجرای طرح‌های مسکن نقش مهمی دارد، بهتر مدیریت خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: تفویض اختیار به هیچ عنوان نافی مسئولیت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی نیست و باید سازوکار مشخصی برای استفاده صحیح از این اختیارات تعریف شود.

نوری خاطرنشان کرد: با تفویض اختیار، گره‌های موجود در مسیر اجرای امور راحت‌تر باز می‌شود و قدرت پاسخگویی در استان افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در حوزه مسکن است، گفت: هدف از تفویض اختیار، تسریع در امور، کاهش بار حقوقی و اداری و سرعت‌بخشی به روند واگذاری‌هاست و در عین حال، رعایت قوانین و مقررات باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.