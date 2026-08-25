دبیر ستاد امر به معروف: خط پیامبر(ص) خط انسجام و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در آیین هفته وحدت که در مسجد جامع طبل جزیره قشم برگزار شد، با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره جهاد و مجاهدت اظهار کرد: وقتی قرآن کریم درباره جهاد سخن می‌گوید، منظور تنها مبارزه نظامی نیست، بلکه جهاد در عرصه‌های مختلف و تلاش برای حرکت اجتماعی و دستگیری از مردم نیز مورد تأکید است.

وی افزود: خداوند در قرآن، مجاهدان و کسانی را که در مسیر جامعه حرکت می‌کنند و دست مردم را می‌گیرند، مورد توجه قرار داده است؛ چراکه کار اجتماعی و دعوت مردم به وحدت و انجام کارهای بزرگ، نیازمند مجاهدت و تلاش است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه جهاد تنها به معنای جنگ نظامی نیست، تصریح کرد: بالاترین مبارزه، مبارزه با نفس است؛ انسان ابتدا باید با خودبزرگ‌بینی، تحقیر دیگران و صفات ناپسند در وجود خود مبارزه کند و سپس این روحیه را در جامعه گسترش دهد.

طاهری آکردی ادامه داد: اگر جنگ فرهنگی باشد باید در این میدان حضور داشت و اگر جنگ نظامی نیز بر جامعه تحمیل شود، مؤمنان باید وظیفه خود را انجام دهند. آنچه انسان را در مسیر حق برتر می‌کند، ایستادگی، مجاهدت و بذل جان و مال در راه خداست.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره انفاق و مجاهدت خاطرنشان کرد: خداوند به ما نیازی ندارد و این ما هستیم که برای رشد و تعالی خود به حضور در میدان نیازمندیم. قرآن حتی به مؤمنانی که در کنار پیامبر(ص) بودند هشدار می‌دهد که اگر از مسیر حق و انفاق در راه خدا فاصله بگیرند، قومی دیگر جایگزین آنان خواهد شد که در این مسیر ایستادگی و مجاهدت می‌کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با توطئه‌های دشمن را حفظ وحدت دانست و گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد اختلاف در سطوح مختلف است؛ ابتدا میان ادیان، سپس میان مذاهب اسلامی و در مراحل بعد حتی در میان پیروان یک مذهب و میان علما اختلاف ایجاد می‌کند.

وی افزود: تنها راه خنثی کردن این توطئه‌ها، با هم بودن و تمسک به محورهای مشترک است. قرآن کریم بر «واعتصموا بحبل الله جمیعاً» تأکید دارد و ما مسیر مشخصی برای حفظ انسجام و وحدت داریم.

طاهری آکردی با اشاره به سابقه تاریخی همزیستی و گفت‌وگوی علمای شیعه و اهل سنت اظهار کرد: پیروان مذاهب اسلامی قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و بسیاری از علمای بزرگ شیعه و اهل سنت نیز با یکدیگر ارتباط علمی و فقهی داشته‌اند؛ بنابراین اختلاف‌افکنی میان مسلمانان با سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) سازگار نیست.

وی تأکید کرد: کسانی که وحدت‌شکن هستند باید بدانند که این خط، خط پیامبر(ص) نیست. خط پیامبر، اهل بیت(ع)، اصحاب آن حضرت و مؤمنان، خط انسجام و همدلی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین با اشاره به شرایط جنگی و دشواری‌های موجود گفت: در شرایط جنگ، زندگی سخت می‌شود و ممکن است مشکلاتی در تأمین نیازهای مردم ایجاد شود، اما زندگی باید جریان داشته باشد و مسئولان نیز باید با تلاش مضاعف در کنار مردم باشند.

طاهری آکردی با قدردانی از مسئولان و مردم حاضر در خط مقدم دفاع از کشور اظهار کرد: باید قدر این ملت را دانست؛ ملتی که برای مبارزه با ظلم و دفاع از حق ایستاده است.

وی در پایان با اشاره به اعتقاد ادیان مختلف به آینده‌ای سرشار از عدالت گفت: در ادیان مختلف، از سنت‌های هندی و زرتشتی گرفته تا اسلام و مسیحیت، وعده‌ای درباره آینده و استقرار عدالت وجود دارد و در اسلام نیز ظهور حضرت مهدی(عج) و برپایی حکومت عدل وعده داده شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطرنشان کرد: شرط تحقق حکومت عدالت، آماده شدن مردم برای عدالت و قیام در برابر ظلم است. بعثت و حرکت مردم برای تحقق عدالت اهمیت دارد و ان‌شاءالله با حفظ وحدت، انسجام و اتحاد مقدس، در برابر جریان ظلم ایستادگی خواهیم کرد و وعده الهی «حزب‌الله هم الغالبون» محقق خواهد شد.