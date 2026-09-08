هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح سهشنبه هفدهم شهریورماه با میانگین ۱۱۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و سپاهانشهر با عدد ۱۰۹، دانشگاه صنعتی با عدد ۱۳۹، بهارستان غربی (ملکشهر) ۱۴۹، رهنان ۱۱۵، کردآباد ۱۱۶ و شهرک منتظری (محمودآباد) ۱۳۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۸، خیابان فیض ۹۳، کاوه ۱۰۰، میرزا طاهر ۹۱ و ولدان ۹۹ AQI وضعیت قابل قبول و زینبیه با عدد ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون امروز افزایش یافته است.
هوای خمینیشهر، شاهینشهر و مبارکه ناسالم برای گروههای حساست.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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