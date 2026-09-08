به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی وضعیت پروژه های عمرانی در سطح مناطق، اظهار کرد: خوشبختانه این پروژه ها وضعیت خوبی دارند. وضعیت در پروژه های فرامنطقه ای نیز مطلوب است.

وی افزود: فاز اول شاخه غربی بزرگراه یادگار امام تا پایان شهریور و فاز دوم تا اواسط مهر ماه به بهره برداری خواهد رسید.

آقامیری با بیان اینکه اعتبارات پروژه های عمرانی به صورت قطره چکانی در بودجه مناطق لحاظ می شود، تصریح کرد: ما شرایط جنگ را درک می کنیم؛ هرچند پروژه ها به خوبی پیش می رود اما معاونت مالی درخواست می کنیم که شرایط را در نظر بگیرد تا بتوانیم پروژه هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا پایان سال افتتاح کنیم و برای کمبود منابع مالی این پروژه ها متوقف نشوند.

رئیس کمیته عمران شورا با تأکید بر اینکه حجم عملیات عمرانی در این دوره افزایش یافته است، یادآور شد: همین موضوع منجر به افزایش حجم کار نیروهای فنی مناطق شده است. این نیروها فعالیت و حقوق خود را با معاونت های دیگر مقایسه می کنند و بعضاً به معاونتی دیگر می روند. لذا درخواست می کنیم که حقوق این افراد بر مبنای حجم کار آنها باشد و خروج آنها از بخش فنی و عمرانی محدود شود. نباید نیروی فنی در فضای سبز کار کند.

وی ادامه داد: در جایگزینی نیروها باید اهتمام ویژه داشته باشیم و جذب نیروها بر مبنای تخصص فنی آنها و یا از فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد تا دانش فنی نیروهای شهرداری تهران حفظ شود.