تذکر به شهرداری نسبت به گسترش سد معبر در تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و سی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با تذکر به شهرداری تهران، معاونت خدمات شهری و شهرداران مناطق، بر ضرورت ساماندهی سد معبر در معابر پرتردد پایتخت و صیانت از حقوق عمومی شهروندان تأکید کرد.

نجفی با اشاره به وضعیت نامناسب و رو به گسترش سد معبر در برخی معابر شهر تهران اظهار کرد: این موضوع دیگر یک مسئله موردی و مقطعی نیست و امروز از تجریش و خیابان شهرداری تا چهارراه ولیعصر، ناصرخسرو، محور پانزده خرداد، خیابان شهرزاد، ۱۶ متری و ۲۰ متری افسریه، در نقاط مختلف شهر با اشکال مختلف اشغال و اختلال در معابر عمومی مواجه هستیم.

وی افزود: حتی آمارهای خود شهرداری نشان می‌دهد با مسئله‌ای گسترده روبه‌رو هستیم؛ بیش از ده‌ها هزار مورد رفع سد معبر سیار و صنفی و همچنین شناسایی حدود ۳۵ هزار دستفروش در تهران نشان می‌دهد این موضوع یک مسئله ساختاری است و نه صرفاً چند تخلف پراکنده.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: سؤال روشن من از شهرداری تهران این است که اگر با وجود این حجم از اقدامات، هنوز در بسیاری از معابر اصلی شهر شاهد تکرار سد معبر هستیم، مشکل دقیقاً کجاست؟

نجفی تأکید کرد: مسئله فقط کمبود نیرو یا تعداد گشت‌ها نیست؛ مسئله، نبود یک نظام پایدار، شفاف و قابل سنجش برای مدیریت معابر شهری است.

وی با بیان اینکه پیاده‌رو ملک شخصی هیچ فرد یا واحد صنفی نیست، گفت: نمی‌توان پذیرفت یک رستوران یا واحد تجاری، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، فضای عمومی را به توسعه کسب‌وکار خود اختصاص دهد و شهروند برای عبور ناچار به ورود به خیابان شود.

وی در عین حال با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت دستفروشان اظهار کرد: نمی‌توان معیشت دستفروشان را نادیده گرفت، اما مدیریت شهری باید میان حفظ کرامت و معیشت این افراد و صیانت از حقوق عمومی شهروندان راه‌حل پایدار ایجاد کند، نه اینکه صرفاً هر چند یک‌بار اقدام به جمع‌آوری و سپس شاهد بازگشت دوباره آنها باشیم.

نجفی در ادامه از شهرداری تهران خواست فهرست نقاط بحرانی سد معبر در هر ۲۲ منطقه را به شورا ارائه و برای هر نقطه، مسئول مشخص و برنامه زمان‌بندی رفع مشکل تعیین کند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت نظارت در ساعات عصر و شب تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از اشغال پیاده‌روها در همین ساعات اتفاق می‌افتد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار شفاف‌سازی محدوده دقیق و قانونی استفاده از فضای پیاده‌رو توسط رستوران‌ها و واحدهای صنفی شد و تأکید کرد این ضوابط باید برای همه به صورت یکسان اجرا شود.

نجفی درباره ساماندهی دستفروشان نیز گفت: این موضوع باید از برخوردهای مقطعی و جمع‌آوری‌های تکراری فاصله بگیرد. وقتی خود شهرداری از ساماندهی حدود ۲۰ هزار دستفروش در نزدیک به ۶۰ بازار سخن می‌گوید، باید روشن باشد برای سایر دستفروشان چه برنامه‌ای دارد و چرا برخی نقاط همچنان دچار انسداد معبر هستند.

وی همچنین خواستار ارائه گزارش عملکرد شهرداری به شورا شد و گفت: این گزارش نباید صرفاً بر تعداد اخطارها و جمع‌آوری‌ها متمرکز باشد، بلکه باید شاخص‌هایی مانند کاهش شکایات مردمی، کاهش تکرار تخلف و افزایش عرض مفید پیاده‌روها را نیز شامل شود.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که نباید با دستفروش برخورد قهری و بدون ارائه راه‌حل معیشتی داشت، نباید یک واحد تجاری یا رستوران نیز به دلیل قدرت اقتصادی خود، امکان تصرف فضای عمومی را پیدا کند.

وی تأکید کرد: اگر سد معبر تخلف است، برای همه تخلف است. مدیریت شهری باید پاسخ دهد که چرا با وجود ده‌ها هزار مورد اقدام و رفع سد معبر، این مسئله همچنان در نقاط مختلف شهر تکرار می‌شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: تهران فقط خیابان و ساختمان نیست؛ پیاده‌رو، فضای عمومی و حق مردم است و حفظ این حق، عدالت در مدیریت شهری است.