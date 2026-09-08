جانشین فراجا: اراذل و اوباش بدانند «شمشیر پلیس» بالای سر آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر اینکه تأمین امنیت شهروندان از مأموریت‌های اصلی پلیس است، گفت: برخورد با افرادی که با زورگیری و ایجاد رعب و وحشت امنیت عمومی را مختل می‌کنند، با جدیت ادامه خواهد داشت.

رضایی در سخنانی با اشاره به پرونده یک زورگیر در غرب تهران گفت: این فرد پس از ارتکاب چند مورد زورگیری از زنان، در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شده است.

به گفته او، پس از دستگیری متهم، چندین مورد مشابه نیز به پلیس گزارش شد و برخی قربانیان برای شناسایی او مراجعه کردند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ضرورت واکنش سریع پلیس در چنین پرونده‌هایی گفت: مأموران انتظامی محدود به ساعت اداری نیستند و در صورت وقوع حوادث، در هر ساعت از شبانه‌روز برای شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام می‌کنند.

او با تأکید بر اینکه آرامش مردم باید هدف اصلی پلیس باشد، افزود: تحمیل اقتدار بر هنجارشکنان وظیفه ماست.

رضایی همچنین گفت: در چارچوب قانون، با افرادی که امنیت و حقوق شهروندان را نقض می‌کنند برخورد خواهد شد و پلیس اجازه نخواهد داد رفتار مجرمانه به ایجاد ترس در جامعه منجر شود.

او با اشاره به گستردگی مأموریت‌های پلیس در مناطق پرجمعیت گفت: برای نیروی انتظامی تفاوتی میان شهروند ایرانی، اتباع خارجی، مسافر یا افراد متعلق به قومیت‌ها و مذاهب مختلف وجود ندارد و همه کسانی که در یک منطقه حضور دارند، از خدمات و حمایت پلیس برخوردارند.

رضایی همچنین از تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در حوزه‌های مختلف، از جاده‌ها و مرزها گرفته تا عملیات امدادی و تأمین امنیت، تقدیر کرد و گفت: حضور پلیس در این عرصه‌ها بخشی از وظیفه ذاتی و خدمت به مردم است.

او در ادامه با اشاره به تغییر فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از عملکرد سردار القاصی مهر تقدیر و برای او در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با تشکر از حمایت مسئولان محلی، امام جمعه و نیروهای انتظامی، بر ضرورت استمرار برنامه‌ریزی برای ارتقای امنیت در سال‌های آینده تأکید کرد.