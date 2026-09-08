تأکید شورای شهر تهران بر تعیین تکلیف دعاوی و مطالبات سازمان نوسازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی‌امین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه این سازمان باید نسبت به تعیین تکلیف امور مالیاتی و عوارض بر ارزش افزوده اقدام کند، اظهار کرد: سازمان همچنین باید نسبت به پیگیری ۱۲ فقره دعاوی حقوقی و همچنین پیگیری و وصول مطالبات اقدامات لازم را انجام دهد.

وی همچنین تصریح کرد: سازمان باید با همکاری شهرداری تهران نسبت به انتقال سند مالکیت ساختمان مرکزی به نام این سازمان اقدام و مفاد ماده پنج اساسنامه در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکت همران و نوسازی ری را رعایت کند.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز در ادامه گفت: به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از همراهی مدیرعامل سازمان نوسازی برای اجرای باغ راه حضرت زهرا (س) تشکر می کنم. تصور ما این بود که سازمان از واگذاری ادامه اجرای طرح جلوگیری کند و مقاومت نشان دهد اما طرح به خوبی واگذار شد و پیش رفت.

علی اصغر کمالی زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه بخش زیادی از تعهدات شهرداری در محله مینابی باقی مانده است، گفت: سال قبل ۴۵۰ سند واحدهای مسکونی صادر و تقدیم شده است. ما ادامه این روند را هم تکلیف خود می دانیم. در اطراف امامزاده سید ملک خاتون نیز پروژه های بازآفرینی را اجرا می کنیم. قطعاً این روند را ادامه می دهیم.

وی اضافه کرد: املاک تجمیعی کنار هم ساخته شده اما دیگر زمین ها اطراف ملک مردم از طریق دفتر تسهیل گری در حال پیگیری است و به صورت بلوکی ساخته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ۱۸۸ محله الگو را در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: یکی دیگر از توفیقات شهرداری در دوره ششم این بود که بر اساس ماده ۹ قانون بهسازی و احیای بافت فرسوده که ۱۵ سال از تصویب آن می گذشت، دفاتر تسهیل گری را تشکیل دادیم تا بتوانیم برای املاک قولنامه ای اسناد تک برگ صادر کنیم. تاکنون ۷۰ سند تک برگ برای این املاک صادر شده و هدف صدور هزار سند تا پایان سال را در دستور کار قرار داده ایم.

کمالی زاده با اعلام اینکه ۵۰ درصد ملک سازمان نوسازی متعلق به این سازمان و ۵۰ درصد معتلق به سازمان حمل و نقل و ترافیک است، یادآور شد: انتقال سند از سازمان حمل و نقل به نوسازی در حال انجام است.

گفتنی است تکالیف گزارش حسابرسی سازمان نوسازی برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

در ادامه؛ احمد صادقی در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با اشاره به تکالیف این شرکت، گفت: شرکت باید با توجه به زیان انباشته بیش از ۳۲ برابر سرمایه که مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است، درخصوص رفع انحلال در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت ظرف مدت چهار ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: شرکت همچنین باید نسبت به پیگیری وصول مانده مطالبات و بدهی های سنواتی به ترتیب به مبلغ ۷۴۰ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال اقدام کند.

گزارش حسابرسی این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.