به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح سهشنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژه راهبردی آبشیرینکن عسلویه با اشاره به اهمیت استان بوشهر در اقتصاد و انرژی کشور اظهار کرد: بوشهر قلب تپنده ایران است و خدمت به مردم این استان نباید لحظهای متوقف شود.
وی افزود: برای دفاع و آبادانی این سرزمین، اگر لازم باشد سینهخیز هم میآییم و تمام توان خود را برای خدمترسانی و اجرای طرحهای زیربنایی در این استان به کار خواهیم گرفت.
وزیر نیرو با اشاره به سرعت اجرای پروژه آبشیرینکن عسلویه بیان کرد: این پروژه از اسفندماه سال گذشته کلید خورد و در کمتر از یک سال به مرحله بهرهبرداری رسید که این سرعت، نمونهای موفق از مدیریت جهادی در اجرای پروژههای زیربنایی کشور است.
ظرفیت آبشیرینکن عسلویه دو برابر میشود
علیآبادی با تأکید بر توانمندی متخصصان داخلی در اجرای طرحهای آبشیرینکن گفت: با همت و توان متخصصان داخلی، از تمام ظرفیتها برای تأمین آب شرب از طریق آبشیرینکنها استفاده خواهیم کرد و ظرفیت این آبشیرینکن نیز در آینده افزایش خواهد یافت
وی درباره ظرفیت تولید این پروژه اظهار داشت: فاز نخست آبشیرینکن عسلویه دارای ظرفیت تولید ۵ هزار مترمکعب آب در شبانهروز است و برنامهریزیهای لازم برای افزایش ظرفیت آن به ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز انجام شده است.
وزیر نیرو با اشاره به فناوری مورد استفاده در این پروژه تصریح کرد: در اجرای آبشیرینکن عسلویه از فناوری پیشرفته روز دنیا یعنی اسمز معکوس (RO) استفاده شده است.
وی ادامه داد: سیستمهای پیشتصفیه خودشوینده نیز در این طرح به کار گرفته شده که موجب افزایش کارایی و طول عمر تجهیزات میشود.
علیآبادی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دریا یکی از راهکارهای مهم تأمین آب در استان بوشهر است، خاطرنشان کرد: توسعه آبشیرینکنها با تکیه بر توان داخلی و فناوریهای نوین دنبال میشود تا ظرفیت تولید آب شیرین در استان افزایش یابد.
آبشیرینکن عسلویه با بهرهگیری از فناوری اسمز معکوس و ظرفیت اولیه ۵ هزار مترمکعب در شبانهروز، یکی از طرحهای مهم تأمین آب منطقه عسلویه محسوب میشود و با اجرای برنامه توسعه، ظرفیت تولید آن به ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز خواهد رسید.
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