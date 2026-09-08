رحیمی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهریار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهریار، پیش از ظهر سه‌شنبه، با حضور حجت‌الاسلام حسین حسینی نوری، امام جمعه شهریار، محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، سجاد برنجی، فرماندار شهریار و جمعی از شهرداران و مسئولان شهریار برگزار شد.

در این مراسم، محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، با اشاره به رویکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تحول و هوشمندسازی خدمات اظهار کرد: حرکت به سمت الکترونیکی شدن اسناد در دستور کار قرار دارد و حذف اسناد فیزیکی نیز دنبال می‌شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، نیازی به چاپ برگ اسناد نخواهد بود و با الکترونیکی شدن فرآیندها می‌توان مراجعات حضوری مردم را به حداقل رساند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ادامه داد: در کنار این اقدامات، سامانه‌های دیگری نیز با هدف رفع موانع، تسهیل امور و افزایش رضایتمندی مردم در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان این مراسم، از خدمات و تلاش‌های ناصری، رئیس پیشین اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شهریار، طی پنج سال فعالیت تقدیر و علی رحیمی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.