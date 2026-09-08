به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی لرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصههای طبیعی و سرمایههای ملی، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با هرگونه تخریب، تصرف، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب و زغال بهصورت جدی و قاطع برخورد قانونی خواهد کرد.
پروندههای قطع درختان با جدیت رسیدگی میشوند
وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای ملی و بیننسلی، افزود: حفظ جنگلها، مراتع و اراضی ملی تنها وظیفه یک دستگاه خاص نیست، بلکه نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و همچنین مشارکت مردم و تشکلهای مردمی است.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب و زغال علاوه بر واردکردن خسارت به محیطزیست، موجب تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، کاهش ذخایر آبی و افزایش آسیبپذیری عرصههای طبیعی در برابر حوادثی همچون سیلاب و آتشسوزی میشود و باید با عوامل اینگونه تخلفات بدون اغماض برخورد شود.
علیمحمدی با قدردانی از تلاشهای مجموعه منابع طبیعی و یگان حفاظت در حراست از عرصههای ملی، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی، منابع طبیعی و نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: پروندههای مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درختان و قاچاق محصولات جنگلی باید با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد و اجازه داده نشود افراد سودجو با تعرض به منابع طبیعی، سرمایههای عمومی را به تاراج ببرند.
برخورد با قاچاقچیان چوب و زغال در لرستان
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با متخلفان و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان آماده است در چارچوب قانون، حمایتهای لازم را از اقدامات قانونی مأموران منابع طبیعی و یگان حفاظت در راستای صیانت از اراضی ملی و جنگلها و مراتع استان به عمل آورد.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: پیشگیری از تخلفات و جرائم حوزه منابع طبیعی باید در کنار برخورد قضایی دنبال شود و در این زمینه لازم است با فرهنگسازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی، مردم نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی و پیامدهای ناشی از تخریب این سرمایههای ارزشمند حساستر شوند.
علیمحمدی در ادامه، گفت: برخورد با قاچاقچیان چوب و زغال و سایر متخلفان حوزه منابع طبیعی، در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات غیرقانونی، به جنگلها و مراتع استان آسیب وارد کنند.
وی بر استمرار تعامل و ارتباط نزدیک دستگاه قضایی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگیها برای شناسایی، پیشگیری و برخورد با تخلفات مرتبط با عرصههای ملی و طبیعی استان شد.
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