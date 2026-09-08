شمارش معکوس برای رونمایی از آیفون ۱۸ سری تاشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومرز، انتظار می رود این شرکت از آیفون ۱۸ پرو، آیفون ۱۸ پرومکس و نخستین موبایل تاشوی خود یعنی آیفون اولترا و محصولات دیگری در این رویداد رونمایی کند.

با توجه به تاریخ مراسم می توان تخمین زد پیش سفارش آیفون ۱۸ پرو چه زمانی آغاز خاهد شد اما در سال جاری یک چالش کوچک وجود دارد. به طور معمول پیش سفارش دستگاه های اپل در نخستین جمعه پس از مراسم رونمایی آیفون آغاز می شود اما سال جاری جمعه مذکور مصادف با ۱۱ سپتامبر و بیست و پنجمین سالگرد حمله ۹/۱۱ است.

به گفته مینگ چی کو، تحلیلگر محصولات اپل، پیش سفارش موبایل های تاشو احتمالا بعد از مدل های آیفون ۱۸ پرو آغاز شود. کو معتقد است تولید اولیه آیفون تاشو، به دلیل چالش ها محدود خواهد بود. در نتیجه این دستگاه احتمالا پس از مدل های آیفون ۱۸ پرو ارائه می شود.