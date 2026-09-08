سازش در چهارده هزار و ۵۰۰ پرونده در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری اظهار کرد:از ابتدای امسال نزدیک به ۳۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی و مختومه شد که چهارده هزار و ۵۰۰ فقره از این پرونده‌ها، با پادرمیانی اعضای شوراهای حل به مصالحه ختم شد.

وی افزود: میانگین سازش پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف استان حدود ۴۷ درصد است و در برخی حوزه‌های قضایی از جمله کمالان، میزان سازش به ۸۰ درصد نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، حجم بالای ورودی پرونده‌هاست، افزود: یکی از راهکارهای کاهش این ورودی، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات پیش از تبدیل شدن آنها، به پرونده قضایی است.

جعفری ادامه داد: باید از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدان محلی، ائمه جماعات، فعالان مساجد، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل اختلافات و ترک مخاصمات استفاده بیشتری شود تا بسیاری از اختلافات مردم پیش از رسیدن به فرآیند قضایی، با گفتگو و میانجیگری حل‌وفصل شود.

رئیس حل اختلاف گلستان گفت: تقویت نقش مساجد در حل اختلافات محلی و استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و با ارشاد و راهنمایی صحیح مردم، بخشی از اختلافات از مسیرهای جایگزین حل‌وفصل می شود.

وی همچنین از وجود بیش از ۴۵۰ داور حرفه‌ای در استان خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از این افراد را قضات بازنشسته تشکیل می‌دهند و این ظرفیت می‌تواند در رسیدگی به اختلافات و کاهش بار دستگاه قضایی استفاده شود.

وی از بازآرایی سازوکارهای عملیاتی برای توسعه شبکه صلح و سازش در استان خبر داد و گفت: شبکه‌سازی با معتمدان محلی، ریش‌سفیدان، ائمه جماعات و فعالان مساجد، انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهای دانشگاهی و آموزش و پرورش برای ایجاد کانون‌های صلح و سازش و ترویج فرهنگ گفتگو و میانجیگری در میان جوانان و دانش‌آموزان، از جمله برنامه‌های پیش‌رو است.