https://mehrnews.com/x3cZW3 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰ کد مطلب 6941096 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰ استمرار بارش باران در لنگرود؛ تردد بدون مشکل ادامه دارد لنگرود- در این ویدئو تازه ترین وضعیت آب و هوای شهر لنگرود را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6941096 کپی شد مطالب مرتبط سانحه برای کشتی بارگیریشده از انزلی در مسیر آستارا؛امدادرسانی آغاز شد ادامه بارش باران در لنگرود؛ تردد در خیابانها روان است گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان آبگرفتگی شدید لنگرود در پی بارندگی دو روز گذشته تجمع تالشیها به ایستگاه صد و نود و دوم رسید آبگرفتگی معابر گیلان برطرف شد؛ تردد در شهرها عادی است بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود قرار ۱۹۱ لنگرود در میدان زیر بارش شدید باران برچسبها بارش باران تردد روان شهرستان لنگرود
نظر شما