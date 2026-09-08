آخر هفته بارانی در انتظار مشهد؛دمای شبانه هوا به ۱۹ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده با بیان اینکه از فردا چهارشنبه ۱۸ شهریورماه برای مناطقی از استان، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود، اظهار کرد: همچنین عصر و شب پنجشنبه ۱۹ شهریورماه تا اوایل وقت بامداد جمعه ۲۰ شهریورماه، احتمال بارش در برخی مناطق شهر مشهد بهصورت بارش خفیف وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به افزایش شدت وزش باد بهتناوب تا پایان هفته جاری بهویژه در ساعات بعدازظهر، اظهار کرد: براساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، در برخی نقاط استان، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود که میتواند با کاهش دید، کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت به دلیل سرعت وزش باد همراه باشد.
وی ادامه داد: همچنین در ساعاتی انتقال ذرات گردوغبار به سایر نواحی استان از جمله نواحی مرکزی را شاهد خواهیم بود که طی این مدت، گاهی افزایش ابر و وقوع بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق را نیز بهتناوب تا روز جمعه ۲۰ شهریور در استان بهویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات پیشبینی میکنیم.
آهنگرزاده با بیان اینکه از فردا چهارشنبه ۱۸ شهریور برای مناطقی از استان، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود، گفت: همچنین عصر و شب پنجشنبه ۱۹ شهریور تا اوایل وقت بامداد جمعه ۲۰ شهریور، احتمال بارش در برخی مناطق شهر مشهد بهصورت بارش خفیف وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به دمای ۲۴ ساعت گذشته استان، خاطرنشان کرد: شهرستان فریمان با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و شهرستان سرخس با حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است؛ ضمن اینکه نوسانات دمایی شهر مشهد نیز بین ۱۹ تا ۳۶ درجه سانتیگراد بوده است. همچنین امروز ۱۷ شهریورماه، حداکثر دمای مشهد ۳۴ درجه سانتیگراد و برای امشب، حداقل دمای شبانه مشهد ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
نظر شما