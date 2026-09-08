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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

بارش شدید باران، معابر گرگان را به آب سپرد

بارش شدید باران، معابر گرگان را به آب سپرد

گرگان-بارش شدید باران در گرگان موجب آب‌گرفتگی برخی معابر شد.

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کد مطلب 6941019

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