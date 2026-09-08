https://mehrnews.com/x3cZTt ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ کد مطلب 6941019 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ بارش شدید باران، معابر گرگان را به آب سپرد گرگان-بارش شدید باران در گرگان موجب آبگرفتگی برخی معابر شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6941019 کپی شد مطالب مرتبط بارش رگباری و رعدوبرق در ارتفاعات شمال تهران در راه است گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان محورهای مواصلاتی مازندران باز و لغزنده است وضعیت مازندران باران زده داداشی: رگبار باران و آبگرفتگی معابر در خراسان شمالی پیشبینی میشود برچسبها گلستان گرگان آبگرفتگی معابر بارش باران
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