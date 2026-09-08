به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن عسلویه اظهار داشت: این طرح با ظرفیت نهایی تولید پنج هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز اجرا شده که در مرحله نخست، یک‌هزار مترمکعب آن وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه یک‌هزار متر خط انتقال آب، یک‌هزار و ۵۰۰ متر خط برق و یک مخزن ذخیره ۱۰۰ مترمکعبی احداث شده و در مجموع حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مشترک از آب تولیدی این آب‌شیرین‌کن بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به سابقه اجرای این طرح بیان کرد: آب‌شیرین‌کن عسلویه از سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفته و با بهره‌برداری از مرحله نخست آن، بخشی از کمبود آب شهرستان جبران خواهد شد.

بردستانی ادامه داد: با توجه به اینکه عسلویه در حال حاضر با ۲۳۷ لیتر بر ثانیه کمبود آب شرب مواجه است، بهره‌برداری از این آب‌شیرین‌کن می‌تواند ۵۸ لیتر بر ثانیه از این کمبود را پوشش دهد.

وی با اشاره به اقدامات تکمیلی برای تأمین آب عسلویه گفت: یک طرح تأمین آب از طریق چاه و همچنین هشت پروژه در حوزه مدیریت توزیع و مصرف آب در دست اجراست که مجموعه این اقدامات با هدف کاهش و جبران بخشی از کمبود آب منطقه دنبال می‌شود.