نشت یابی سیستمی؛ رویکرد جدید شرکت گاز استان البرز برای افزایش ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان البرز، ناصر حسینی در سومین جلسه کمیته بهرهبرداری این شرکت که روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اعضای کمیته بهرهبرداری برگزار شد، گفت: نشتیابی یکی از مهمترین اقدامات شرکتهای گاز استانی در راستای ارتقای ایمنی و کاهش هدررفت گاز است و نباید صرفاً بهعنوان یک اقدام عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: نشتیابی باید به یک فرآیند هدفمند، دقیق، و مبتی بر برنامه ریزی و نظارت منسجم تبدیل شود تا شناسایی و رفع نشتیها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
حسینی با تأکید بر اهمیت حرکت به سمت نشتیابی سیستمی اظهار کرد: سیستمی شدن فرآیند نشتیابی گامی مؤثر در افزایش ایمنی، کاهش هدررفت گاز و صیانت از سرمایههای ملی است و باید این رویکرد با جدیت در سطح استان دنبال شود.
وی با اشاره به محورهای مطرحشده در سومین جلسه کمیته بهرهبرداری گفت: در این نشست، برنامه زمانبندی نشتیابی استان ارائه و گزارشهای مربوط به رفع نشتیهای شناساییشده بررسی شد و لازم است اجرای برنامهها با جدیت و بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
سرپرست شرکت گاز استان البرز بررسی وضعیت ساختمانی ایستگاههای CGS و TBS را از دیگر موضوعات این جلسه عنوان کرد و افزود: وضعیت ساختمانی ایستگاههایی که پیش از این مورد بازدید قرار گرفته بودند، بررسی و موضوع رفع تنگناها و مشکلات موجود در استان نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به پیمان نشتیابی استان خاطرنشان کرد: پیمان نشتیابی نیز برای بررسی و اصلاح مجدد در دستور کار قرار گرفت تا ضمن رفع نواقص احتمالی، فرآیند نشتیابی با دقت، انسجام و اثربخشی بیشتری انجام شود.
سرپرست شرکت گاز استان البرز در پایان تأکید کرد: استمرار در شناسایی، پایش و رفع نشتیها از الزامات مهم بهرهبرداری ایمن از شبکه گازرسانی است و باید با برنامهریزی و نظارت مستمر، مسیر کاهش هدررفت گاز و تحقق نشت صفر را دنبال کنیم.
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