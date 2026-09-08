به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان عضو هیئت مدیره بانک سپه، در وبینار «تبیین نقش و اهمیت برنامهریزی در راستای تحقق اهداف و ارتقای عملکرد بانک»، بر ضرورت بازنگری در مدلهای مدیریتی و حرکت به سمت مدیریت نتیجهگرا به جای مدیریت فعالیت تأکید کرد.
پرتوافکنان در این نشست با نقد رویههای سنتی که مدیریت را صرفاً بر مبنای «فعالیت» تعریف میکنند، گفت: در سازمانهای پیشرو و استراتژیمحور، مدیریت باید بر پایه «خروجی» باشد. بدین معنا که اهداف کلان یک تا سه ساله باید در بازههای زمانی فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه خرد شده و پیشرفت آنها بهصورت مستمر رصد شود.
ترکیب هوشمندانه برنامهریزی ستادی و منطقهای
عضو هیئت مدیره بانک سپه با اشاره به تغییرات ساختاری در برنامهریزی ستاد این بانک، مدل موفق را ترکیب «اهداف کلان از بالا» با «برنامهریزی از پایین» دانست و افزود: انتصاب کارشناس برنامهریزی در استانها با هدف شکلگیری برنامهریزی از بطن سازمان صورت گرفت تا نیازهای واقعی مناطق و مشتریان بهدقت شناسایی شود. نگاه واحد برنامهریزی نباید صرفاً به گزارشگیری محدود باشد، بلکه باید برنامههای کلان استانی را به «اقدام روزانه» تبدیل کند.
مدیران، خادمان عرصه خدمت هستند
پرتوافکنان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تغییر فرهنگ سازمانی در تعامل با همکاران و مشتریان تأکید کرد و گفت: بازدیدهای میدانی از شعب نشان میدهد که رویکرد «رئیسبازی» جایگاهی در نظام بانکی ندارد.
وی تصریح کرد: جایگاه ما در بانک سپه، تنها برای ارائه خدمت بیمنت با آرامش و متانت است. انتظار ما از مدیران و رؤسای مناطق، اشراف کامل اطلاعاتی بر حوزه جغرافیایی محل خدمت و شناخت دقیق ظرفیتهای کسبوکارهای استانی است تا برنامهریزیها دقیقاً براساس نیازهای واقعی طراحی شود.
تحول سازمانی با تکیه بر اعتماد و خرد جمعی
عضو هیئت مدیره بانک سپه، «انزوا» را نشاندهنده ضعف سواد مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: مدیر موفق، مدیری است که در معرض آزمایش و آزمون قرار میگیرد و با رویکردی باز، از توان کارشناسان بهره میبرد.
وی افزود: نظام پیشنهادات، موتور محرک تحول در بانک است و باید بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.
پرتوافکنان در پایان تأکیدکرد: تفاوت قائل شدن میان عملکردها و پاداشدهی براساس اولویتبندی، لازمه برقراری عدالت سازمانی است. بانک سپه بارها ثابت کرده که در تقدیر از سرمایههای انسانی موفق و تحولآفرین، خستی به خرج نمی دهد.
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