به گزاری خبرگزاری مهر، محمد مخبر در صفحه شخصی خود، با اشاره به کتاب Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump که به بررسی تمرکز قدرت در دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ و تضعیف محدودیتهای نهادی در برابر رئیسجمهور میپردازد ــ نوشت:
«ترامپ برای دیگران خواب «رژیمچنج» دید و وعده «عظمت دوباره آمریکا» داد؛ اما آنچه امروز از درون آمریکا روایت میشود، چیست؟
کتاب Regime Change روایت تضعیف ساختار آمریکا به نفع قدرت شخصی است.
تاریخ، از نمرود تا امروز، یک هشدار دارد: قدرتِ بیمهار، آخر صاحبش را میکشد.»
مشاور و دستیار رهبر انقلاب با اشاره به کتاب پرفروش «تغییر رژیم» درباره دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ نوشت: اینبار روایت تمرکز و شخصیشدن قدرت در آمریکا، از درون خود این کشور مطرح شد.
به گزاری خبرگزاری مهر، محمد مخبر در صفحه شخصی خود، با اشاره به کتاب Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump که به بررسی تمرکز قدرت در دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ و تضعیف محدودیتهای نهادی در برابر رئیسجمهور میپردازد ــ نوشت:
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