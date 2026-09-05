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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

پیام جامعه مدرسین به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه

پیام جامعه مدرسین به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه

قم- به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی نکاتی را یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب‌العالمین و صلواته و سلامه علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین، ولاسیما بقیة‌الله فی العالمین، و لعنة‌الله علی أعدائهم أجمعین.

آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه در ایام ماه ربیع‌الاول، ماه نزول رحمت و برکت را گرامی می‌داریم. این ماه مزین به زادروز پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و هم او بود که با وجود کهکشان‌وار خود، فراخواننده همه بشریت به سوی خدا بود و با پرچمداری توحید و نفی طاغوت، به‌عنوان معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و رشد و تکامل، چراغ سعادت را برای بشریت برافروخت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر جنگ تحمیلی سوم (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) و همچنین مراجع عظام، علمای اعلام و اساتید عظام، در راستای تحقق اهداف دین، یعنی توحید، استقرار عدالت، ایجاد حیات طیبه، آرامش روحی، آسایش مادی و تکامل معنوی بشر از بستر ترویج و تبلیغ معارف قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در حوزه‌های علمیه، نکاتی چند را به طلاب محترم یادآور می‌شود:

۱- در سال گذشته و در آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، یگانه دوران و زعیم بزرگ امت اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره)، به شهادت رسید و بار دیگر بر همه جهانیان آشکار ساخت که مسیر ایمان و نفی طاغوت، بدون مجاهدت و شهادت به پیش نخواهد رفت و این الگو برای تحقق اسلام ناب، یک ضرورت است.

آن قائد شهید، فرزند حوزه بود و حوزه‌های علمیه همیشه در صف مقدم مبارزه با ظلم و کفر و استکبار بوده‌اند. درس بزرگ او برای حوزه‌های علمیه و همه امت اسلامی، استقامت و مجاهدت در راه حق و تسلیم‌ناپذیری در مقابل غیر خدا بود. اکنون که خون پاک او امتی را مبعوث کرده و اهل ایمان در کف خیابان شعار «هیهات منا الذله» را فریاد می‌زنند و با «الله‌اکبر» و «لا اله الا الله» به میدان آمده‌اند، هدایت، تقویت و استحکام‌بخشی به این تجمعات و دعوت به اتحاد و همبستگی، کارویژه روحانیت است و جهاد تبیین باید با تمام الزامات خود، در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با جدیت استمرار پیدا کند.

۲- حوزه‌های علمیه، با هدف تعلیم و تعلم علوم دینی و مقدمات آن برای طلاب و با توجه به ضرورت تقدم بخشیدن به تزکیه و تهذیب بر تعلیم، همچنین تخصصی‌کردن دروس و تنوع‌بخشی به مسائل فقه معاصر و فقه نظام، سعی بلیغی برای تجهیز طلاب به معارف مورد نیاز در مواجهه با شبهات و تأمین نیازهای فکری نظام اسلامی داشته است. لازم است طلاب علوم اسلامی با جدیت در درس‌آموزی، این مسیر پربرکت را طی کنند و خود را برای سربازی دین کاملاً مجهز گردانند. وجود مراجع بزرگوار و کرسی‌های درس آنان و همچنین اساتید مبرز و مراکز تخصصی علمی، فرصت گران‌بهایی است که باید قدردان آن باشیم و از تمام ظرفیت‌ها به نحو شایسته بهره‌گیری کنیم و از فرصت‌های در اختیار استفاده کنیم.

۳- نهاد روحانیت که برخاسته از حوزه‌های علمیه و مکتب و مدرس علمای اعلام است، در کنار تحصیل، عهده‌دار مسئولیت مهم تبلیغ دین است. این تبلیغ، چه در منبر و خطابه و چه در سلوک اجتماعی و سایر مسئولیت‌های روحانیت، باید به‌عنوان یک اولویت همیشه مدنظر باشد و هیچ چیزی طلاب علوم اسلامی را از عمل به وظیفه و تکلیف باز ندارد. جامعه و مردم، علی‌رغم تلاش‌های دشمنان برای کاهش مرجعیت اجتماعی دین و روحانیت، تشنه معارف ناب اسلامی هستند و نباید مردم در طوفان شبهات و امواج مسموم افکار باطل، بدون معین و راهنما بمانند. ساخت یک جامعه ایمانی و قدرت‌بخشیدن به نظام اسلامی، مستلزم حضور مجاهدت‌آمیز روحانیت در صحنه است و این مهم باید مورد توجه جدی باشد.

۴- عمق‌بخشی به بصیرت دینی و سیاسی و شناخت تاریخ معاصر و اهداف انقلاب اسلامی برای ورود طلاب به روشنگری و مبارزه با مفاسد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یک ضرورت است و از آنجایی که «وَما أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَماءِ أَلّا یُقارّوا عَلَی کِظَّةِ ظالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظْلومٍ»، لازم است با معرفت عمیق وارد این میدان‌ها شد و از اهداف اسلام و انقلاب، صیانت و پاسداری کرد. در این عرصه، مطالعه و درک اهداف انقلاب اسلامی از منظر امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر شهید انقلاب (قدس‌سرهما)، سیاست‌ورزی و مطالبه‌گری را در یک مسیر اخلاقی، منصفانه و عدالت‌محور محقق خواهد کرد.

۵- آغوش مدیران و مسئولان حوزوی برای پذیرش پیشنهادات و انتقادات گشوده است و طلاب عزیز در مسیر ارتقا و تکمیل برنامه‌ها و اهداف آموزشی حوزه، در بیان طرح‌ها و پیشنهادهای خود کوشا باشند و با شناخت ضرورت‌ها و درک برخی محدودیت‌ها، در مقام منتقد دلسوز و منصف، یاری‌گر مدیران باشند.

۶- گرچه عروج معلم بزرگ و پیشوای عظیم‌الشأن امت اسلامی، شهید عزیز حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره)، غمی سترگ و دردناک بر امت اسلام وارد ساخت، اما بحمدالله این امت را نوح کشتیبان دیگری آمده است و این راه با جدیت طی خواهد شد و خورشید مهدی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) ظهور خواهد کرد و در تحقق «وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» و «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»، حوزه‌های علمیه رسالت خود را به‌درستی و با مجاهدت انجام خواهند داد. و إن‌شاءالله طلاب عزیز در مقام سربازی امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مستدام به کسب توفیق و تأییدات الهی باشند.

کد مطلب 6937821

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