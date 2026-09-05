به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه بدین شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



الحمدلله رب‌العالمین و صلواته و سلامه علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین، ولاسیما بقیة‌الله فی العالمین، و لعنة‌الله علی أعدائهم أجمعین.



آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه در ایام ماه ربیع‌الاول، ماه نزول رحمت و برکت را گرامی می‌داریم. این ماه مزین به زادروز پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و هم او بود که با وجود کهکشان‌وار خود، فراخواننده همه بشریت به سوی خدا بود و با پرچمداری توحید و نفی طاغوت، به‌عنوان معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و رشد و تکامل، چراغ سعادت را برای بشریت برافروخت.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر جنگ تحمیلی سوم (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) و همچنین مراجع عظام، علمای اعلام و اساتید عظام، در راستای تحقق اهداف دین، یعنی توحید، استقرار عدالت، ایجاد حیات طیبه، آرامش روحی، آسایش مادی و تکامل معنوی بشر از بستر ترویج و تبلیغ معارف قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در حوزه‌های علمیه، نکاتی چند را به طلاب محترم یادآور می‌شود:



۱- در سال گذشته و در آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، یگانه دوران و زعیم بزرگ امت اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره)، به شهادت رسید و بار دیگر بر همه جهانیان آشکار ساخت که مسیر ایمان و نفی طاغوت، بدون مجاهدت و شهادت به پیش نخواهد رفت و این الگو برای تحقق اسلام ناب، یک ضرورت است.



آن قائد شهید، فرزند حوزه بود و حوزه‌های علمیه همیشه در صف مقدم مبارزه با ظلم و کفر و استکبار بوده‌اند. درس بزرگ او برای حوزه‌های علمیه و همه امت اسلامی، استقامت و مجاهدت در راه حق و تسلیم‌ناپذیری در مقابل غیر خدا بود. اکنون که خون پاک او امتی را مبعوث کرده و اهل ایمان در کف خیابان شعار «هیهات منا الذله» را فریاد می‌زنند و با «الله‌اکبر» و «لا اله الا الله» به میدان آمده‌اند، هدایت، تقویت و استحکام‌بخشی به این تجمعات و دعوت به اتحاد و همبستگی، کارویژه روحانیت است و جهاد تبیین باید با تمام الزامات خود، در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با جدیت استمرار پیدا کند.



۲- حوزه‌های علمیه، با هدف تعلیم و تعلم علوم دینی و مقدمات آن برای طلاب و با توجه به ضرورت تقدم بخشیدن به تزکیه و تهذیب بر تعلیم، همچنین تخصصی‌کردن دروس و تنوع‌بخشی به مسائل فقه معاصر و فقه نظام، سعی بلیغی برای تجهیز طلاب به معارف مورد نیاز در مواجهه با شبهات و تأمین نیازهای فکری نظام اسلامی داشته است. لازم است طلاب علوم اسلامی با جدیت در درس‌آموزی، این مسیر پربرکت را طی کنند و خود را برای سربازی دین کاملاً مجهز گردانند. وجود مراجع بزرگوار و کرسی‌های درس آنان و همچنین اساتید مبرز و مراکز تخصصی علمی، فرصت گران‌بهایی است که باید قدردان آن باشیم و از تمام ظرفیت‌ها به نحو شایسته بهره‌گیری کنیم و از فرصت‌های در اختیار استفاده کنیم.



۳- نهاد روحانیت که برخاسته از حوزه‌های علمیه و مکتب و مدرس علمای اعلام است، در کنار تحصیل، عهده‌دار مسئولیت مهم تبلیغ دین است. این تبلیغ، چه در منبر و خطابه و چه در سلوک اجتماعی و سایر مسئولیت‌های روحانیت، باید به‌عنوان یک اولویت همیشه مدنظر باشد و هیچ چیزی طلاب علوم اسلامی را از عمل به وظیفه و تکلیف باز ندارد. جامعه و مردم، علی‌رغم تلاش‌های دشمنان برای کاهش مرجعیت اجتماعی دین و روحانیت، تشنه معارف ناب اسلامی هستند و نباید مردم در طوفان شبهات و امواج مسموم افکار باطل، بدون معین و راهنما بمانند. ساخت یک جامعه ایمانی و قدرت‌بخشیدن به نظام اسلامی، مستلزم حضور مجاهدت‌آمیز روحانیت در صحنه است و این مهم باید مورد توجه جدی باشد.



۴- عمق‌بخشی به بصیرت دینی و سیاسی و شناخت تاریخ معاصر و اهداف انقلاب اسلامی برای ورود طلاب به روشنگری و مبارزه با مفاسد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یک ضرورت است و از آنجایی که «وَما أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَماءِ أَلّا یُقارّوا عَلَی کِظَّةِ ظالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظْلومٍ»، لازم است با معرفت عمیق وارد این میدان‌ها شد و از اهداف اسلام و انقلاب، صیانت و پاسداری کرد. در این عرصه، مطالعه و درک اهداف انقلاب اسلامی از منظر امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر شهید انقلاب (قدس‌سرهما)، سیاست‌ورزی و مطالبه‌گری را در یک مسیر اخلاقی، منصفانه و عدالت‌محور محقق خواهد کرد.

۵- آغوش مدیران و مسئولان حوزوی برای پذیرش پیشنهادات و انتقادات گشوده است و طلاب عزیز در مسیر ارتقا و تکمیل برنامه‌ها و اهداف آموزشی حوزه، در بیان طرح‌ها و پیشنهادهای خود کوشا باشند و با شناخت ضرورت‌ها و درک برخی محدودیت‌ها، در مقام منتقد دلسوز و منصف، یاری‌گر مدیران باشند.



۶- گرچه عروج معلم بزرگ و پیشوای عظیم‌الشأن امت اسلامی، شهید عزیز حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره)، غمی سترگ و دردناک بر امت اسلام وارد ساخت، اما بحمدالله این امت را نوح کشتیبان دیگری آمده است و این راه با جدیت طی خواهد شد و خورشید مهدی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) ظهور خواهد کرد و در تحقق «وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» و «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»، حوزه‌های علمیه رسالت خود را به‌درستی و با مجاهدت انجام خواهند داد. و إن‌شاءالله طلاب عزیز در مقام سربازی امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مستدام به کسب توفیق و تأییدات الهی باشند.