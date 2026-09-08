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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

رأی بدوی دادگاه به نفع دنسه؛ بهره‌بردار ملزم به تخلیه هتل المپیک شد

رأی بدوی دادگاه به نفع دنسه؛ بهره‌بردار ملزم به تخلیه هتل المپیک شد

دادگاه در پرونده بهره‌برداری از هتل المپیک تهران، در مرحله بدوی به نفع وزارت ورزش و جوانان و گروه هتل‌های دنسه رأی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه در پرونده بهره‌برداری از هتل المپیک تهران، در مرحله بدوی به نفع وزارت ورزش و جوانان و گروه هتل‌های دنسه رأی داد و بهره‌بردار فعلی هتل را ملزم به تخلیه و تحویل مجموعه به دنسه کرد.

دنسه در دی‌ماه ۱۴۰۳ به‌عنوان برنده مزایده بهره‌برداری از هتل المپیک، برگزارشده از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، انتخاب شد؛ این شرکت، کل مبلغ پیش‌پرداخت به علاوه چک‌ها و تضامین را نیز در تاریخ مقرر ارائه کرد با این حال هتل در موعد مقرر به این شرکت تحویل نشد و در ادامه، اختلاف بر سر واگذاری مجموعه به سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری قضایی کشیده شد.

نیما قاضی، هم‌بنیان‌گذار گروه هتل‌های دنسه، با اعلام صدور این رأی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که دنسه پس از طی مسیری «سخت، دشوار و طولانی»، پرونده را از مسیر قانونی دنبال کرده است. به گفته او، براساس رأی صادرشده، بهره‌بردار فعلی ملزم به تخلیه و تحویل هتل به دنسه شده است.

وی همچنین اشاره کرده است که دُنسه مطالبه‌ی خسارت بابت حدود یک سال و نیم تاخیر در تحویل هتل را نیز از مسیر قانونی دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6941370

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