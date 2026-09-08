به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه در پرونده بهرهبرداری از هتل المپیک تهران، در مرحله بدوی به نفع وزارت ورزش و جوانان و گروه هتلهای دنسه رأی داد و بهرهبردار فعلی هتل را ملزم به تخلیه و تحویل مجموعه به دنسه کرد.
دنسه در دیماه ۱۴۰۳ بهعنوان برنده مزایده بهرهبرداری از هتل المپیک، برگزارشده از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، انتخاب شد؛ این شرکت، کل مبلغ پیشپرداخت به علاوه چکها و تضامین را نیز در تاریخ مقرر ارائه کرد با این حال هتل در موعد مقرر به این شرکت تحویل نشد و در ادامه، اختلاف بر سر واگذاری مجموعه به سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری قضایی کشیده شد.
نیما قاضی، همبنیانگذار گروه هتلهای دنسه، با اعلام صدور این رأی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که دنسه پس از طی مسیری «سخت، دشوار و طولانی»، پرونده را از مسیر قانونی دنبال کرده است. به گفته او، براساس رأی صادرشده، بهرهبردار فعلی ملزم به تخلیه و تحویل هتل به دنسه شده است.
وی همچنین اشاره کرده است که دُنسه مطالبهی خسارت بابت حدود یک سال و نیم تاخیر در تحویل هتل را نیز از مسیر قانونی دنبال خواهد کرد.
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