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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۲

نصب و به‌روزرسانی تابلوهای هشدار تردد یوزپلنگ در محورهای طبس

نصب و به‌روزرسانی تابلوهای هشدار تردد یوزپلنگ در محورهای طبس

بیرجند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس از آغاز عملیات نصب و به‌روزرسانی تابلوهای هشداردهنده تردد یوزپلنگ و معرفی زیستگاه‌های حساس حیات وحش در محورهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تقی‌زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: در راستای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، مدیریت زیستگاه‌های حساس و کاهش تصادفات جاده‌ای منجر به تلفات حیات وحش، بنرهای اختصاصی و تابلوهای هشدار تردد یوزپلنگ در محورهای پرتردد طبس ـ دیهوک و راهور نصب و به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: این محورها به دلیل نزدیکی به زیستگاه‌های اصلی، از نقاط حساس عبور یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شوند و افزایش آگاهی رانندگان و رعایت سرعت مجاز در این مسیرها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تلفات حیات وحش داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس ادامه داد: همچنین به منظور اطلاع‌رسانی گسترده‌تر به مسافران و گردشگران، تابلوهای معرفی منطقه حفاظت‌شده «پلنگ‌آباد» نیز در نقاط مشخص نصب شده است.

تقی‌زاده بیان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، آگاهی‌بخشی درباره اهمیت اکولوژیک منطقه، حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش و جلب توجه رانندگان به ضرورت رعایت مقررات و سرعت مجاز در مناطق حساس است.

وی با اشاره به به‌روزرسانی تابلوهای زیستگاه یوزپلنگ گفت: این تابلوها با هدف جلب توجه بیشتر رانندگان و انتقال ملموس‌تر پیام‌های حفاظتی در مسیرهای مورد نظر نصب می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس تأکید کرد: نصب و به‌روزرسانی این تابلوها علاوه بر کمک به حفاظت از یوزپلنگ و دیگر گونه‌های حیات وحش، با پیشگیری از برخورد خودروها با حیوانات، در کاهش حوادث جاده‌ای و خسارات احتمالی نیز مؤثر است.

کد مطلب 6941858

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