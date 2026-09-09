به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تقیزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: در راستای حفاظت از گونههای در معرض خطر، مدیریت زیستگاههای حساس و کاهش تصادفات جادهای منجر به تلفات حیات وحش، بنرهای اختصاصی و تابلوهای هشدار تردد یوزپلنگ در محورهای پرتردد طبس ـ دیهوک و راهور نصب و بهروزرسانی شده است.
وی افزود: این محورها به دلیل نزدیکی به زیستگاههای اصلی، از نقاط حساس عبور یوزپلنگ آسیایی محسوب میشوند و افزایش آگاهی رانندگان و رعایت سرعت مجاز در این مسیرها میتواند نقش مؤثری در کاهش تلفات حیات وحش داشته باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس ادامه داد: همچنین به منظور اطلاعرسانی گستردهتر به مسافران و گردشگران، تابلوهای معرفی منطقه حفاظتشده «پلنگآباد» نیز در نقاط مشخص نصب شده است.
تقیزاده بیان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، آگاهیبخشی درباره اهمیت اکولوژیک منطقه، حفاظت از گونههای ارزشمند حیات وحش و جلب توجه رانندگان به ضرورت رعایت مقررات و سرعت مجاز در مناطق حساس است.
وی با اشاره به بهروزرسانی تابلوهای زیستگاه یوزپلنگ گفت: این تابلوها با هدف جلب توجه بیشتر رانندگان و انتقال ملموستر پیامهای حفاظتی در مسیرهای مورد نظر نصب میشوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس تأکید کرد: نصب و بهروزرسانی این تابلوها علاوه بر کمک به حفاظت از یوزپلنگ و دیگر گونههای حیات وحش، با پیشگیری از برخورد خودروها با حیوانات، در کاهش حوادث جادهای و خسارات احتمالی نیز مؤثر است.
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