موفقیت عملیات شبانه برای نجات ۳ مفقودی در ارتفاعات قطری شاهرود

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رسیدگی به دو سانحه رانندگی و انجام عملیات جستجو در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: در پی سقوط یک دستگاه پژو ۴۰۵ از روی پل در کیلومتر ۲۵ محور شاهرود-میامی، عوامل پایگاه شهدای میامی با یک دستگاه آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه سه مصدوم داشت و امدادگران هلال‌احمر با حضور در محل، اقدامات لازم را برای کمک به مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به وقوع حادثه‌ای دیگر، افزود: یک دستگاه پژو ۲۰۶ صندوقدار در کیلومتر ۱۵۰ محور قم-گرمسار با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که این سانحه نیز سه مصدوم بر جای گذاشت.

درخشان همچنین از اجرای عملیات جستجو برای سه فرد مفقود در ارتفاعات قطری خبر داد و گفت: عصر روز سه‌شنبه مفقود شدن سه نفر در این منطقه به هلال‌احمر گزارش شد و نیروهای امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه عملیات جستجو تا پاسی از شب ادامه داشت، اضافه کرد: در نهایت هر سه فرد توسط نیروهای هلال‌احمر پیدا و به مکان امن منتقل شدند و حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.