سفره آب زیرزمینی تفت خالی و کم رمق شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد، جواد محجوبی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تفت که با حضور فرماندار و در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی تفت اظهار کرد: این شهرستان دارای چهار دشت آبی دهشیر، ارنان-دهج، طاقستان و یزد-اردکان است که هر یک با افت مستمر سطح آب زیرزمینی مواجه هستند؛ بهگونهای که میزان افت سالانه در این دشتها به ترتیب ۲۵، ۱۶، ۱۶ و ۴۴ سانتیمتر گزارش شده است.
وی با بیان اینکه مجموع برداشت از منابع آب زیرزمینی شهرستان تفت بیش از ۱۲۶.۱ میلیون مترمکعب در سال است، افزود: از این میزان، ۳۷.۷ میلیون مترمکعب از طریق چاهها، ۹.۱ میلیون مترمکعب از طریق چشمهها و ۷۹.۲۱ میلیون مترمکعب از طریق قنوات برداشت میشود.
محجوبی با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف منابع آب شهرستان، تصریح کرد: ۹۶ درصد منابع آب تفت در بخش کشاورزی مصرف میشود و در مجموع ۱۲۰.۹۱ میلیون مترمکعب آب در این بخش، یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب در بخش صنعت و ۳.۷ میلیون مترمکعب در بخش شرب و بهداشت مصرف میشود.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در ادامه به وضعیت بارندگی شهرستان تفت اشاره کرد و گفت: میزان بارش این شهرستان از ابتدای مهرماه سال آبی جاری تا ۲۰ مردادماه، ۱۵۶.۶ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.
محجوبی به میزان بارش های بلند مدت شهرستان تفت هم اشاره و تصریح کرد: میزان بارش متوسط بلند مدت این شهرستان ۲۰۱.۱ میلیمتر بوده و نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۲۲.۱ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین با قدردانی از همکاری کشاورزان و صنعتگران شهرستان در اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب، گفت: تاکنون ۹۲ درصد چاههای کشاورزی و بیش از ۵۲ درصد چاههای صنعتی تفت به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز شدهاند که گامی مهم در کنترل برداشت و مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان به شمار میرود.
در ابتدای این نشست نیز محمدرضا جوکار رئیس اداره منابع آب شهرستان تفت، گزارشی از عملکرد این اداره در سال جاری و سال گذشته ارائه کرد.
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