ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترکیب شورای مدرسه شامل نمایندگان مربیان، مدیران، اولیا و دانشآموزان، اظهار داشت: بررسی اجباری بودن لباس فرم و تعیین طرح و رنگ آن بر عهده این شوراست و استفاده مجدد از لباسهای سال قبل، با هدف کاهش هزینههای خانوادهها در اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه هزینههای تهیه لباس فرم برای برخی خانوادهها گران تمام میشود، تصریح کرد: آموزش و پرورش بر استفاده مجدد از لباسهای قابل استفاده تأکید دارد و شورای مدرسه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوادهها، تصمیمگیری میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به اینکه ثبتنام دانشآموزان در رشته تجربی در پایه دهم، بر اساس ظرفیتهای موجود و با توجه به برنامه هفتم توسعه انجام میشود، گفت: توسعه رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش، در اولویت برنامههای آموزش و پرورش قرار دارد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر، ظرفیت رشته تجربی در استان محدود شده، تصریح کرد: این محدودیتها با هدف هدایت ۵۰ درصد از دانشآموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش اعمال میشود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هدایت تحصیلی بر اساس توانمندیها و علایق دانشآموزان انجام میشود، خاطرنشان کرد: دانشآموزان با معدل بالا و علاقهمند به رشته تجربی، میتوانند در این رشته ثبتنام کنند، اما ظرفیتها بر اساس نیازهای آینده کشور و استان مدیریت میشود.
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