مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ادامه طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران گفت: مهلت اجرای این طرح فردا به پایان می‌رسد و با توجه به اینکه هنوز مصوبه جدیدی در این زمینه به تصویب نرسیده است، باید تا روز یکشنبه صبر کنیم تا شورای شهر درباره ادامه یا توقف آن تصمیم‌گیری کند.

وی اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه شورا تصمیم خواهیم گرفت که رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی ادامه پیدا کند، متوقف شود یا شکل دیگری برای آن در نظر گرفته شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه همه اعضای شورا با ادامه رایگان بودن مترو و اتوبوس موافق نیستند، افزود: دوستانی که با این طرح موافق نیستند، دلایل منطقی و قابل توجهی دارند و از سوی دیگر، برخی اعضا نیز بر ادامه این طرح با هدف هماهنگی، همکاری و ایجاد رضایت و خوشحالی بیشتر مردم تأکید دارند.

چمران ادامه داد: البته رقم مربوط به استفاده از حمل‌ونقل عمومی آن‌قدر بالا نیست که بتوان گفت رایگان شدن آن کمک اقتصادی قابل توجهی به مردم می‌کند، بلکه بیشتر بحث ایجاد رضایت در میان شهروندان مطرح است.

وی با اشاره به شرایط زمان اجرای طرح گفت: ما این تجربه را در شرایط جنگی آغاز کردیم. در آن شرایط و با توجه به بمباران‌ها، دنبال بلیت گشتن، همراه داشتن کارت و انجام این امور، چه در اتوبوس‌های تندرو و چه در مترو، زمان‌بر بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم حمل‌ونقل عمومی رایگان باشد تا مردم بیشتر از این وسایل استفاده کنند و کمتر سراغ خودروهای شخصی خود بروند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد اولیه این موضوع از سوی شورا مطرح شد و شهرداری نیز لایحه مربوط به آن را ارائه کرد و اجرای طرح تاکنون ادامه پیدا کرده است؛ چراکه شرایط جنگی و وضعیت آن به طور دقیق مشخص نبود.

چمران با اشاره به شرایط کنونی تهران تصریح کرد: شرایط تهران مانند شرایط خلیج فارس نیست و اکنون در وضعیت بحرانی قرار نداریم. شرایط شهر کاملاً عادی است و حتی می‌توان گفت کسی احساس جنگ ندارد. این موضوع نشان‌دهنده قدرت کشور ماست که در شرایط جنگی قرار داریم اما زندگی مردم، فروشگاه‌ها، اتوبوس‌ها، مترو و فعالیت‌های روزمره همچنان به شکل عادی ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این شرایط با پیروزی به پایان برسد و این وضعیت عادی برای همیشه ادامه داشته باشد.

چمران در پایان تأکید کرد: در این زمینه باید منطقی و درست فکر کنیم. اینکه حمل‌ونقل عمومی رایگان باشد، طبیعتاً برای مردم خوشایند است، اما گاهی خود مردم و حتی برخی مسئولان نیز به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که با ادامه این شیوه موافق نیستند. بنابراین باید منطقی تصمیم بگیریم و آنچه واقعاً به نفع مردم است را اجرایی و عملیاتی کنیم.