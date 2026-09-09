مهدی چمران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران امروز در این خبرگزاری حضور یافت و ضمن دیدار و گفت‌وگو با محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر به گفت‌وگو و مصاحبه با خبرنگار این حوزه پرداخت.

مشروح این گفت‌وگو به زودی منتشر خواهد شد.