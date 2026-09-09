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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

مهدی چمران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

مهدی چمران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از خبرگزاری مهر بازدید و با مدیرعامل خبرگزاری گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران امروز در این خبرگزاری حضور یافت و ضمن دیدار و گفت‌وگو با محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر به گفت‌وگو و مصاحبه با خبرنگار این حوزه پرداخت.

مشروح این گفت‌وگو به زودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6942043
محدثه رمضانعلی

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