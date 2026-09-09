آغاز برداشت پسته در ۱۳۰ هکتار از باغات رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر امرایی عصر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: برداشت محصول پسته در شهرستان رومشکان از ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و این عملیات با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی رومشکان با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی و خاکی مناسب رومشکان برای توسعه باغات پسته، افزود: تاکنون بیش از ۱۳۰ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان به کشت این محصول اختصاصیافته و توسعه باغات پسته بهعنوان یکی از محورهای مهم بخش کشاورزی شهرستان دنبال میشود.
امرایی، توجیه اقتصادی مناسب، ارزش افزوده بالا، مصرف آب نسبتاً پایین در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی و ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار را از مهمترین مزیتهای توسعه کشت پسته عنوان کرد.
وی ادامه داد: نتایج بهدستآمده از باغات موجود و آغاز برداشت محصول، ظرفیت مناسبی برای توسعه این محصول در شهرستان ایجاد کرده است و بر همین اساس، مدیریت جهاد کشاورزی رومشکان برنامهریزی برای افزایش سطح زیر کشت، ترویج کشت پسته در اراضی مستعد و حمایت و ارائه راهنماییهای فنی به بهرهبرداران را در دستور کار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی رومشکان با تأکید بر اهمیت توسعه کشتهای کمآببر، تصریح کرد: گسترش باغات پسته میتواند علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، زمینه افزایش درآمد بهرهبرداران و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرده و در نهایت به رونق اقتصادی و توسعهبخش کشاورزی شهرستان رومشکان کمک کند.
نظر شما