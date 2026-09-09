دستگیری ۲ سوداگر مرگ در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طرح آرامش در شهر به مدت ۲۴ ساعت به مرحله اجرا در آمد، در این طرح با هماهنگی قضائی و با محوریت تشدید برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی گفت: در جریان این عملیات ضربتی، دو خرده‌فروش مواد مخدر به همراه مقادیری انواع مواد مخدر دستگیر و تعداد هشت معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شد.

فرمانده انتظامی سلسله با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه بی‌نظمی و هنجارشکنی قاطعانه برخورد خواهد کرد. وی از شهروندان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعالیت مجرمانه، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.