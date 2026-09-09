به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق جهانگیری شامگاه چهارشنبه در ۱۹۳مین تجمع شبانه مردم مشگینشهر با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در صحنه، اظهار کرد: ملت ایران و مردم شهیدپرور مشگینشهر با حضور در میدان، مقاومت و استقامت خود را به نمایش گذاشتهاند و این روحیه باید روزبهروز تقویت شود.
وی افزود: اهالی شهیدپرور مشگینشهر ثابت کردهاند که پاسدار حریم ولایت و میدانداران عرصه جنگ نرم هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
کارشناس علوم قرانی با بیان اینکه تربیتیافتگان مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) برای زمینهسازی ظهور تربیت شدهاند، بر ضرورت تقویت بصیرت و شناخت جریانهای دشمن تأکید کرد و گفت: دشمنشناسی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد؛ چراکه شناخت دشمن میتواند مرز میان عزت و ذلت را برای انسان روشن کند.
حجت الاسلام جهانگیری با اشاره به مفهوم دشمن در آموزههای دینی تصریح کرد: بشر نباید دشمن بزرگی به نام شیطان را فراموش کند؛ چراکه شیطان همواره تلاش میکند انسان را از مسیر حق منحرف کند و شناخت این مسیرها نیازمند بصیرت و هوشیاری است.
وی ادامه داد: در جامعه نیز باید مصادیق جریانهای نفاق و رفتارهایی که با شعارهای فریبنده روحیه مردم را تضعیف میکنند، بهدرستی شناخته شود. انسان بصیر حتی اگر دشمن در لباس دوست و در ظاهر اولیای الهی ظاهر شود، میتواند حقیقت را تشخیص دهد.
کارشناس علوم قرآنی، ایجاد اختلاف میان مسلمانان را یکی از راهبردهای دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش میکند با ایجاد تفرقه و اختلاف، صفوف مردم را از یکدیگر جدا کند؛ بنابراین حفظ وحدت و انسجام ملی از مهمترین وظایف مردم و مسئولان است.
حجت الاسلام جهانگیری با اشاره به افول قدرتهای استکباری در برابر اتحاد ملتها افزود: قدرتهایی که روزگاری خود را ابرقدرت جهان میدانستند، امروز در برابر مقاومت و اتحاد مردم با چالشهای جدی مواجه شدهاند و ملت ایران نیز آنقدر بصیرت دارد که در بحبوحه جنگ، تحت تأثیر سخنان و القائات دشمن قرار نگیرد.
وی همچنین از مسئولان ارشد نظام خواست اجازه ندهند هیچ فرد یا جریانی در برابر مردم قرار گیرد و تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد تردید، اختلاف و تفرقه میان مسلمانان است و جامعه باید با تقویت ایمان، بصیرت و توان دفاعی و نظامی خود در برابر این توطئهها هوشیار باشد.
حجت الاسلام جهانگیری در پایان خاطرنشان کرد: رمز عبور از توطئههای دشمن، حفظ وحدت، افزایش بصیرت، شناخت جریانهای انحرافی و ایستادگی در مسیر حق است.
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