به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم بدرقه ورزشکاران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن اظهار داشت: سلام وزیر ورزش و جوانان، احمد دنیامالی را به تمام حاضران این مراسم و به ویژه دکتر سعید زرندی، مدیر عامل فولاد مبارکه سپاهان ابلاغ می‌کنم.

وی افزود: وی تاکید ویژه‌ای برای حضور من در این مراسم و تشکر از مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان داشته باشم.

اسبقیان تصریح کرد: برگزاری این محفل فرهنگی ورزشی اهمیت کار گروه صنعتی فولاد مبارکه سپاهان را نشان می‌دهد.اگر به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگردیم و به سخن گران‌بهای امام راحل بازگردیم ایشان فرمودند ورزشکار نیستم، اما ورزشکاران را دوست دارم.

معاون وزیر ورزش تصریح کرد: در آخرین دیداری که در خدمت ایشان بودم رهبر شهید انقلاب فرمودند ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد.راهکارهای رسیدن به ورزش قوی همین روش‌هایی است که در ورزش کشور ما توسط ارکان اصلی ورزش کشور همچون فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک به اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: حضرت آقای شهید در یکی از دیدارهایی که در خدمت ایشان بودیم یازده مرتبه به صورت مصداقی از ورزشکاران تشکر کردند و ۲۳ مرتبه از واژه متشکرم استفاده کردند. این کلمه‌ها برای جلوه‌هایی از رفتارهای زیبای فرهنگی و ورزشی بود.

اسبقیان خاطرنشان کرد: کاروانی که امروز عازم ناگویا است به عنوان نمایندگان فرهنگی و ورزشی ایران اسلامی و به ویژه شهدای عزیزی که در میان ما نیستند به این تورنمنت می‌روند، شهدایی که رفتند تا امروز با این امنیت عازم مسابقات آسیایی شویم.

وی بیان کرد: کودکان مدرسه میناب، دختران پر کشیده والیبالیست ایران و افسران شایسته ناو دنا که مظلومانه به شهادت رسیدند، فراموش نکنید امروز که سر پا ایستاده‌ایم به دلیل دلاورمردی این عزیزان است. رفتارهای فرهنگی و ورزشی امروز چشم دنیای استکبار را به درد می‌آورد. حضرت آقای شهید در آخرین افتخار آفرینی ورزش کشتی فرنگی و آزاد پس از قهرمانی در جهان و درخشش تکواندوکاران به یک نکته تاریخی اشاره کردند. وقتی که زارع مقابل پرچم جمهوری اسلامی ایران زانو زد حضرت آقا از جمله رفتارهای تحسین‌برانگیز و موفقیت‌های ارزشمند استفاده کردند. درواقع ایشان فرمودند که قدرت و معنویت آفریننده ارزش است.

معاون وزیر ورزش اضافه کرد: امروز ورزشکاران ما باید در میدان‌های ورزش چنین رفتارهایی از خود بروز دهند تا با این رفتارهای ارزشی فرهنگی همزمان کسب قهرمانی و همزمان با به صدا در آمدن سرود جمهوری اسلامی و به اهتزاز در آمدن پرچم کشورمان دشمن عصبانی شود. اینجاست که یاد سخن شهید بهشتی می‌افتیم که گفت آمریکا باید از ما عصبی باشد و با عصبانیت بمیرد.

وی تاکید کرد: از باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان که در توسعه زیر ساخت و ورزش قهرمانی تلاش می‌کند تشکر می‌کنم.در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد ویژه‌ای از این مجموعه دیده‌ایم‌ و قدردان آن‌ها هستیم و وزارت ورزش هرگونه‌ کمک به این مجموعه برای توسعه زیرساخت‌ را بر خود واجب می‌داند. امیدوارم ورزشکاران پارالمپیکی نیز همچون ورزشکاران المپیکی مورد توجه قرار گیرند.