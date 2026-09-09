به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جریان سفر به شهرستان نایین اظهار کرد: مسائل مهم شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک را در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور قرار خواهیم داد و برای توسعه ظرفیت‌های این مناطق برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی افزود: دو روز است که در استان اصفهان حضور داریم و در ابتدا با حضور در بیست‌وپنجمین جشنواره دانش‌آموزان عشایری، ضمن گرامیداشت این قشر، از غرفه‌های استان‌ها بازدید و مسائل و مطالبات عشایر را بررسی کردیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: در ادامه سفر، به شرق استان اصفهان رفتیم تا از نزدیک در جریان وضعیت این مناطق و میزان برخورداری آنها از ظرفیت‌های توسعه‌ای قرار بگیریم.

حسین‌زاده گفت: در شهرستان هرند جلسه‌ای با عنوان توسعه محور شرق استان اصفهان با حضور مسئولان چهار شهرستان برگزار شد و در این نشست، تکالیف و تعهدات مشترک میان دولت و شهرستان‌ها مشخص و تنظیم شد.

وی اضافه کرد: در ادامه، همراه با خانم دکتر آزاد، نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی، به شهرستان‌های خوروبیابانک و نایین سفر کردیم و از ظرفیت‌های مختلف این دو شهرستان از جمله فعالیت‌های کارآفرینی بانوان، نخلستان‌ها، صنایع دستی و حوزه گردشگری بازدید داشتیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نایین و خوروبیابانک تصریح کرد: در جریان این بازدیدها شناخت مناسبی از ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و اجتماعی این دو شهرستان به دست آمد.

توجه به زیرساخت، آب و قنوات

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها افزود: موضوعاتی از جمله توسعه زیرساخت‌ها، تنش آبی، احیای قنوات و آبخیزداری در این جلسات بررسی شد؛ مسائلی که برای نایین و خوروبیابانک و دیگر شهرستان‌های محور شرق از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسین‌زاده تأکید کرد: باید مسائل مهم این شهرستان‌ها در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور دیده شود و در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های نایین، خوروبیابانک و چهار شهرستان محور شرق نیز مشارکت و برنامه‌ریزی داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به واحدهای صنعتی در جریان جنگ اخیر گفت: حدود ۷۹ واحد مرتبط با صنایع مستقر در نواحی روستایی استان اصفهان آسیب دیده‌اند و در نظر داریم برای بازسازی این واحدها نیز مشارکت و برنامه‌ریزی داشته باشیم.

آغاز بهسازی ۸۰ کیلومتر راه روستایی نایین

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به نایین، عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی این شهرستان به طول ۸۰ کیلومتر و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال آغاز شد.

همچنین چند پروژه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نایین به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی لای سیاه به طول ۱۲ کیلومتر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور اردستان-نایین در مرحله نخست به طول هشت کیلومتر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، تکمیل زیرسازی محور روستایی کافی‌آباد به طول پنج کیلومتر با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال و ارتقای ایمنی راه‌های شهرستان با اعتبار ۱۵۵ میلیارد ریال است.

همچنین نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین راهداری با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال انجام شد که مجموع اعتبار پروژه‌های افتتاح‌شده در این بخش به یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.