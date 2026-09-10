به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست با مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور و اعضای هیئت مدیره، اظهار کرد: توجه به توانمندسازی، اشتغال و حرفهآموزی زندانیان از اولویتهای اساسی سند تحول و تعالی قضایی است که تأثیر مستقیم در کاهش آسیبهای اجتماعی و عدم بازگشت مجدد مددجویان به چرخه جرم دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای اشتغال زندانهای استان افزود: با تلاشهای صورتگرفته، سه سوله کارگاهی با مساحت تقریبی ۲ هزار مترمربع در زندان برازجان آمادهسازی شده است و در تلاشیم تا با همافزایی بنیاد تعاون زندانیان، مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع مستقر در استان، دستگاهها و تجهیزات تولیدی متناسب و درآمدزا در این مجموعهها مستقر شود.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه درآمدهای حاصل از بنیاد تعاون صرف رفاه زندانیان و حمایتهای معیشتی از خانوادههای آنان میشود، تصریح کرد: در این نشست وضعیت پروژه حامی وابسته به بنیاد تعاون در منطقه عسلویه نیز که از سال ۱۳۹۱ تاکنون بلاتکلیف مانده بود، به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست، ضیاییفر، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، ضمن قدردانی از اهتمام جدی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پیگیری مجدانه جهت احیای پروژههای راکد و توسعه فضاهای اشتغالزایی برای زندانیان، اقدامات انجامشده در استان بوشهر را الگویی مثبت برای پیشبرد اهداف بنیاد تعاون زندانیان در کشور دانست.
نظر شما