به گزارش خبرگزاری مهر، جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار آتش‌سوزی یک کارگاه چوب‌بری در جاده مخصوص خبر داد و گفت: این حادثه بدون مصدوم مهار و محل ایمن‌سازی شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حریق در یک واحد تجاری واقع در جاده مخصوص، نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در یک کارگاه چوب‌بری به مساحت حدود یک هزار مترمربع رخ داده بود و شعله‌های آتش بخش‌هایی از این واحد را دربر گرفته بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با استقرار تجهیزات عملیاتی، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

اعزام ۲۹ آتش‌نشان به محل حادثه

خوشگرد گفت: برای اطفای این حریق و جلوگیری از گسترش آتش، ۲۹ نیروی آتش‌نشان به همراه ۹ دستگاه خودروی عملیاتی از ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: آتش‌نشانان با سرعت عمل و تلاش مستمر موفق شدند شعله‌های آتش را مهار کرده و از سرایت حریق به بخش‌های دیگر کارگاه جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: پس از اطفای کامل حریق، عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل انجام شد تا خطر احتمالی بازگشت آتش برطرف شود.

خوشگرد با اشاره به وضعیت حادثه افزود: خوشبختانه این آتش‌سوزی مصدومی در پی نداشت و پس از اطمینان از رفع خطر، نیروهای آتش‌نشانی محل را ترک کردند.