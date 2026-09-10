آتش در خانه مسکونی در بلوار شهید مطهری کرج؛ ۱۵ نفر نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از حریق یک واحد مسکونی در بلوار شهید مطهری و نجات ۱۵ نفر از ساکنان این ساختمان خبر داد و گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام حریق یک واحد مسکونی در بلوار شهید مطهری، خیابان بیستمتری هفتم، حدفاصل خیابانهای اردلان ۵ و ۶، نیروهای آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حریق در طبقه دوم یک ساختمان پنجطبقه به مساحت حدود ۱۱۰ مترمربع رخ داده بود و بخشی از واحد مسکونی درگیر شعلههای آتش شده بود.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند و همزمان برای جلوگیری از سرایت آتش به دیگر واحدهای ساختمان اقدامات لازم را انجام دادند.
نجات ۱۵ نفر از میان دود
قدمی گفت: بر اثر انتشار دود ناشی از حریق در طبقات ساختمان، ۱۵ نفر از ساکنان دچار دودزدگی شدند.
وی بیان کرد: آتشنشانان با انجام عملیات امدادی، این افراد را از ساختمان خارج کرده و به محل ایمن منتقل کردند.
اعزام نیروهای عملیاتی از ۲ ایستگاه
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی کرج خاطرنشان کرد: برای اطفای حریق و امدادرسانی به حادثه، ۱۰ نیروی عملیاتی به همراه سه دستگاه خودروی آتشنشانی از ایستگاههای ۲ و ۲۹ به محل اعزام شدند.
قدمی افزود: آتشنشانان پس از مهار و اطفای کامل حریق، اقدامات لازم برای ایمنسازی محل را انجام دادند و از سرایت آتش به سایر واحدهای ساختمان جلوگیری شد.
وی در پایان گفت: این حادثه با تلاش نیروهای عملیاتی مدیریت شد و پس از رفع خطر، محل برای ادامه روند ایمنسازی تحویل عوامل مربوطه شد.
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