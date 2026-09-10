دشمن به دنبال تضعیف هویت ملی و ایجاد ناامیدی در جامعه است

حجتالاسلام رضا راضی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف جریانهای متخاصم، تضعیف هویت ملی و ایجاد احساس ناامیدی در میان مردم است موضوعی که میتواند زمینهساز افزایش بیاعتمادی و ایجاد شکافهای اجتماعی شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به افزایش سواد رسانهای و بررسی دقیق اخبار و اطلاعات نیاز دارد، چراکه انتشار اخبار نادرست و روایتهای جهتدار میتواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
حجت الاسلام راضی ادامه داد: ایجاد التهاب، تشدید اختلافات اجتماعی و القای این تصور که مشکلات موجود راهحلی ندارند، از جمله شیوههایی است که در جنگ روانی مورد استفاده قرار میگیرد و مقابله با آن نیازمند هوشیاری و گفتوگوی منطقی در جامعه است.
رئیس تبلیغات اسلامی مشگینشهر تأکید کرد: حفظ هویت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و توجه به منافع عمومی از موضوعاتی است که میتواند جامعه را در برابر پیامدهای اختلافافکنی و ناامیدی اجتماعی مقاومتر کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی و اتحاد میان مردم و مسئولان گفت: انسجام ملی و همراهی متقابل مردم و مسئولان، مهمترین پشتوانه برای عبور از شرایط دشوار و خنثیسازی تلاشها برای ایجاد اختلاف، التهاب و ناامیدی در جامعه است.
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