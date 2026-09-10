  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

کشف ۸۰۰ کیلوگرم روغن پالم غیربهداشتی در کارگاه‌های غیرمجاز سلسله

کشف ۸۰۰ کیلوگرم روغن پالم غیربهداشتی در کارگاه‌های غیرمجاز سلسله

الشتر- فرمانده انتظامی شهرستان سلسله از شناسایی و بازرسی سه کارگاه خانگی غیرمجاز تولید و بسته‌بندی روغن و کره حیوانی در روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «کامران حسنوند» اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس درباره فعالیت تعدادی از افراد سودجو در زمینه تولید و توزیع فرآورده‌های روغنی و لبنی غیربهداشتی، موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان سلسله قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و رصد دقیق، محل فعالیت متهمان را در روستاهای اطراف شهرستان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از سه منزل مسکونی که به کارگاه‌های خانگی و غیرمجاز تولید روغن و کره حیوانی تبدیل شده بود، ۸۰۰ کیلوگرم روغن پالم غیربهداشتی کشف کردند.

تلاش برای عرضه روغن پالم با عنوان محصولات محلی

حسنوند تصریح کرد: متهمان با استفاده از مواد اولیه ناسالم قصد داشتند این محصولات را در قالب روغن و کره حیوانی و با عنوان «محصولات محلی» بسته‌بندی و روانه بازار کنند که با اقدام به‌موقع و هوشیاری پلیس، این اقدام ناکام ماند.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: امنیت مردم تنها در تأمین امنیت جانی و مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه حفظ سلامت و آرامش شهروندان نیز از اولویت‌های پلیس است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با به خطر انداختن سلامت مردم، منافع شخصی خود را دنبال کنند و پلیس در برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و تهدیدکننده سلامت عمومی، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

حسنوند با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست فرآورده‌های روغنی و لبنی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و هنگام خرید نیز به سلامت، بسته‌بندی و مجوزهای مربوط به محصولات توجه داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک و غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود.

کد مطلب 6943393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها