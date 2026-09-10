به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «کامران حسنوند» اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس درباره فعالیت تعدادی از افراد سودجو در زمینه تولید و توزیع فرآورده‌های روغنی و لبنی غیربهداشتی، موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان سلسله قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و رصد دقیق، محل فعالیت متهمان را در روستاهای اطراف شهرستان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از سه منزل مسکونی که به کارگاه‌های خانگی و غیرمجاز تولید روغن و کره حیوانی تبدیل شده بود، ۸۰۰ کیلوگرم روغن پالم غیربهداشتی کشف کردند.

تلاش برای عرضه روغن پالم با عنوان محصولات محلی

حسنوند تصریح کرد: متهمان با استفاده از مواد اولیه ناسالم قصد داشتند این محصولات را در قالب روغن و کره حیوانی و با عنوان «محصولات محلی» بسته‌بندی و روانه بازار کنند که با اقدام به‌موقع و هوشیاری پلیس، این اقدام ناکام ماند.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: امنیت مردم تنها در تأمین امنیت جانی و مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه حفظ سلامت و آرامش شهروندان نیز از اولویت‌های پلیس است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با به خطر انداختن سلامت مردم، منافع شخصی خود را دنبال کنند و پلیس در برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و تهدیدکننده سلامت عمومی، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

حسنوند با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست فرآورده‌های روغنی و لبنی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و هنگام خرید نیز به سلامت، بسته‌بندی و مجوزهای مربوط به محصولات توجه داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک و غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود.