به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «کامران حسنوند» اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس درباره فعالیت تعدادی از افراد سودجو در زمینه تولید و توزیع فرآوردههای روغنی و لبنی غیربهداشتی، موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان سلسله قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و رصد دقیق، محل فعالیت متهمان را در روستاهای اطراف شهرستان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از سه منزل مسکونی که به کارگاههای خانگی و غیرمجاز تولید روغن و کره حیوانی تبدیل شده بود، ۸۰۰ کیلوگرم روغن پالم غیربهداشتی کشف کردند.
تلاش برای عرضه روغن پالم با عنوان محصولات محلی
حسنوند تصریح کرد: متهمان با استفاده از مواد اولیه ناسالم قصد داشتند این محصولات را در قالب روغن و کره حیوانی و با عنوان «محصولات محلی» بستهبندی و روانه بازار کنند که با اقدام بهموقع و هوشیاری پلیس، این اقدام ناکام ماند.
وی با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: امنیت مردم تنها در تأمین امنیت جانی و مالی خلاصه نمیشود، بلکه حفظ سلامت و آرامش شهروندان نیز از اولویتهای پلیس است.
فرمانده انتظامی شهرستان سلسله خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد عدهای سودجو با به خطر انداختن سلامت مردم، منافع شخصی خود را دنبال کنند و پلیس در برخورد با فعالیتهای غیرمجاز و تهدیدکننده سلامت عمومی، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
معرفی متهمان به مرجع قضایی
حسنوند با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست فرآوردههای روغنی و لبنی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و هنگام خرید نیز به سلامت، بستهبندی و مجوزهای مربوط به محصولات توجه داشته باشند.
فرمانده انتظامی شهرستان سلسله همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک و غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع در سریعترین زمان ممکن بررسی شود.
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